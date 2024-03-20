Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Cengiz Bektaş Kent Belleği ve Kültür Merkezi tanıtıldı

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Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe ilçesinde yapımı tamamlanma aşamasına gelen Cengiz Bektaş Kent Belleği ve Kültür Merkezi, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün katılımıyla tanıtıldı.

2020 yılında vefat eden ünlü mimar Cengiz Bektaş tarafından tasarlanan ve 43 milyon liraya mal olan tesis 5 bloktan oluşuyor. A blokta süreli sergi alanı, Cengiz Bektaş Çocuk Kitaplığı, Hande Kötek Çocuk İşliği ve kafeterya, B blokta idari ofisler, çok amaçlı salon, 300 kişilik konferans salonu bulunan oditoryum, C blokta sergileme alanları, D blokta ise dijital arşiv, kent kitaplığı, etüt alanları, E blokta ise sığınak bulunuyor.

Tanıtımda konuşma yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün; "Cengiz Hoca ile görüştüğümde, 'Benim bir projem var ve bunu Muğla'ya armağan etmek istiyorum' demişti. Hocamız çok detaycıydı. Yaptığı eseri kusursuz yapmaya çalışan bir kişiydi. Müteahhittin bu işi götüremeyeceği anlaşıldı ve iş yarım kaldı. Pandemi döneminin de araya girmesi eserin tamamlanmasını gittikçe zorlaştırdı ama şu an tanıtımını yapıyoruz. Muğla'nın tüm kültür parametreleri zaman içinde burada toplanacak ve genç nesle aktarılacak. Hipokrat benim hemşerim. Heredot benim hemşerim. Bunun gibi Yunanlı diye adlandırdığımız, halbuki Anadolulu olan, Muğlalı olan çok şahsiyet var. Bu kişilerin bizim insanımız olduğunu anlatmamız, anlamamız gerekiyor. Bir kurgu ile geçmiş, Yunan medeniyeti olarak ifade ediliyor. Biz sahiplenirsek, onların bizim hemşerimiz olduğunu benimsersek bunu başarırız. Hipokrat ile Heredot'u kaybetmeyelim" dedi. - MUĞLA