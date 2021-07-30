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Son dakika haber... Tunceli İl Sağlık Müdürü Özdemir: "Aşı olan gruptan hastane yatışı mevcut değil" - Son Dakika

Son dakika haber... Tunceli İl Sağlık Müdürü Özdemir: "Aşı olan gruptan hastane yatışı mevcut değil"

30.07.2021 21:40

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tunceli İl Sağlık Müdürü Özdemir: "Aşı olan gruptan hastane yatışı mevcut değil"Tunceli'de 5 ilçede aşılama oranının yüzde 75'in üzerinde olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Çağdaş Özdemir, "Aşı olan gruptan hastane yatışı mevcut değil.

Tunceli İl Sağlık Müdürü Özdemir: "Aşı olan gruptan hastane yatışı mevcut değil"

TUNCELİ -Tunceli'de 5 ilçede aşılama oranının yüzde 75'in üzerinde olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Çağdaş Özdemir, "Aşı olan gruptan hastane yatışı mevcut değil. Bakanımızın da açıkladığı gibi aktif vakaların yüzde 90'nı aşısız vakalar" dedi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli'de de Korana virüs vakaların artış yaşandı. Aşılamayla ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Çağdaş Özdemir'de il geneli hakkında bilgi verdi.

Uzun bayram tatilinin vaka sayılarını arttırdığını vurgulayan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Çağdaş Özdemir, "Hepimizin bildiği gibi uzun bayram tatilinde ilimize nüfusunun 10 katı kadar nüfus girişi oldu. Bizler bunun yaratacağı sonuçları düşünüyorduk. Bu girişlerle vaka sayılarımızda iki, iki buçuk katlık bir artış odu. Vaka sayılarının artışına baktığımızda düğünler, toplu sosyal aktiviteler başta geliyor. İlimizde ciddi bir nüfus artışı yaşandı ve vaka sayıları ciddi artış gösterdi" diye konuştu.

Oluşan vakalara baktıklarında varyant virüslerin yoğun olduğunu gördüklerini aktaran Dr. Özdemir, "Bu grupların dışında aşısız vatandaşların daha fazla Korona virüse maruz kaldığını görüyoruz. Aile içinde aşılı olanlara bulaşmadığını, diğerlerine bulaştığını çok net bir şekilde görüyoruz. Aşılamanın yüksek olduğu gruplara baktığımızda vaka sayılarında çok ciddi bir azalma olduğunu çok bariz bir şekilde görebiliyoruz. Hastane yatışlarına baktığımızda özellikle aşı olan gruptan hastane yatışı mevcut değil. Bakanımızın da açıkladığı gibi aktif vakaların yüzde 90'nı aşısız vakalar. Bizim ilimizde de yüzde 90, yüzde 100' yakını aşısız vakalardan oluşuyor. Bu yüzden aşının ne kadar önemli olduğunu fark ediyoruz. Bu nedenle sonbahara girerken aşı yönünden kuvvetli bir çalışmanın içindeyiz" şeklinde konuştu.

İlde şu ana kadar yaklaşık 95 bin doz aşı yapıldığını ifade eden İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Çağdaş Özdemir, "İki ilçemiz hariç 5 ilçemizde aşılama oranımız yüzde 75'in üzerinde hatta yüzde 80'lere yaklaşan ilçelerimiz mevcut. O ilçelerimizde hızlı bir şekilde tamamlanınca sonbahara iyi bir giriş yapacağız. Şunu da görüyoruz, aktif vakalarımıza baktığımızda büyük çoğunluğu ilimizde ikamet etmeyen kişiler. ya da birkaç aylık yaşayan kişilerden oluşuyor. Sonbaharda ilimizin nüfusunun azalmasıyla çok fazla aşılamayla başarılı olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Toplu aşılamanın yanı sıra bireysel çalışmalara da yöneldiklerini kaydeden Özdemir, "Aşı olmayan vatandaşlarımızı ikna etmeye ya da kafalarındaki soru işaretlerini gidermeye çalışıyoruz. İkna edemediklerimizin ne gibi sebeplerle ikna olmadıklarını araştırıyoruz. Şehir dışından gelen vatandaşlarımıza muhtarlarımız, vatandaşlarımızın dönüşleriyle ayaklarına gidip aşılama yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, okullarımızın açılması, rahat bir döneme girmemiz, vaka artışını azaltmamız için kurumlarımıza başvurarak aşı olmalarını istiyoruz. Bir an önce aşı olmalarını kendilerinden talep ediyoruz. Bir gün bile kaybetmemelerini kendilerinden rica ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Son dakika haber... Tunceli İl Sağlık Müdürü Özdemir: Aşı olan gruptan hastane yatışı mevcut değil
Son dakika haber... Tunceli İl Sağlık Müdürü Özdemir: Aşı olan gruptan hastane yatışı mevcut değil
Son dakika haber... Tunceli İl Sağlık Müdürü Özdemir: Aşı olan gruptan hastane yatışı mevcut değil
Son dakika haber... Tunceli İl Sağlık Müdürü Özdemir: Aşı olan gruptan hastane yatışı mevcut değil

İl Sağlık Müdürü, COVIRAN Bereket, Tunceli, Hastane, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber... Tunceli İl Sağlık Müdürü Özdemir: 'Aşı olan gruptan hastane yatışı mevcut değil' - Son Dakika


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