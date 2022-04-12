Son dakika haber! Ürdün'ün turizm merkezi Lut Gölü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Ürdün'ün turizm merkezi Lut Gölü

12.04.2022 11:23

Edinilen son dakika gelişmesine göre Binlerce yıllık tarihi, doğal yapısı ve cildi tedavi etme özelliğine sahip olduğuna inanılan çamuruyla ünlenen Lut Gölü, Ürdün'ü ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanların başında geliyor.

Binlerce yıllık tarihi, doğal yapısı ve cildi tedavi etme özelliğine sahip olduğuna inanılan çamuruyla ünlenen Lut Gölü, Ürdün'ü ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanların başında geliyor.

Ürdün, İsrail ve Filistin (Batı Şeria) arasındaki sınır hattında yer alan Lut Gölü, deniz seviyesinin 422 metre altında bulunuyor. Tuz oranının yüksekliğinden dolayı canlı yaşamının olmadığı göl, "Ölü Deniz" olarak da adlandırılıyor.

Yüzeyi ve kıyıları "dünyanın en alçak noktası" olarak kabul edilen 300 metre derinliğindeki göl kıyılarının büyük bölümü tuzdan oluşuyor.

Tarihi geçmişi ve doğal manzarasıyla dünyanın farklı ülkelerinden turistlerin ilgisini çeken Lut Gölü'nün suyu ve çamurunda yoğun olarak magnezyum, kükürt, potasyum ve brom gibi çeşitli mineraller bulunuyor. Bu nedenle göldeki su ve çamurun, cilt hastalıklarına iyi geldiği belirtiliyor.

Ayrıca göl suyundaki çok sayıda mineral, suyun kaldırma gücünü de artırıyor. Ziyaretçiler, bu özelliği nedeniyle hiçbir çaba harcamadan su yüzeyinde kalabiliyor.

Gölün Ürdün sınırındaki kıyılarında ise birçok turistik tesis faaliyet gösteriyor.

Tesislerin dışında bazı bölgelerde göle girilebiliyor. Araçlarıyla buralardaki park alanlarına gelen turistler, engebeli alanlardan inerek tuzla kaplı kıyılardan göle ulaşabiliyor.

Başkent Amman'a yaklaşık 50 kilometre mesafede bulunan Lut Gölü'nden çıplak gözle İsrail'e ait kıyılar görülebiliyor.

Son dakika haber! Ürdün'ün turizm merkezi Lut Gölü
Son dakika haber! Ürdün'ün turizm merkezi Lut Gölü
Son dakika haber! Ürdün'ün turizm merkezi Lut Gölü

YORUMLAR
500
Batı Şeria'da Yusuf Peygamber'in gömülü olduğu düşünülen mezar tahrip edildi Batı Şeria'da Yusuf Peygamber'in gömülü olduğu düşünülen mezar tahrip edildi İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti

Batı Şeria, Lut Gölü, İsrail, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Ürdün'ün turizm merkezi Lut Gölü - Son Dakika


Son Dakika
11:36 12 Nisan'da dolar 14,68 seviyelerinde alıcı buluyor
11:34 NATO Finlandiya ve Norveç'e yeşil ışık yakınca Rusya'dan yanıt gecikmedi: Finlandiya sınırına askeri teçhizat yığdılar
11:31 Ergun Poyraz'a saldırı olayında 6 kişi gözaltına alındı
11:28 Yeni Pandora belgeleri: Oligarkların gizli hesapları gün yüzüne çıkarıldı
11:28 Evlilik programlarıyla tanındı, dine yöneldi, şimdi sarıkla dolaşıyor! Meriç Erkan: Sarık ve şalvar giyinmek daha büyük sevap!
11:21 Çok ucuz fiyatlarıyla tanınan Primark, Türkiye'ye geliyor: Özel ekip gönderip Türkiye pazarını araştırdılar
11:14 Defineciler yerin altını köstebek gibi kazmış: 35 metrelik çukur jandarmayı bile şaşırttı
11:07 İkinci Kobani soruşturmasında gözaltına alınanlar netleşmeye başladı: Çoğu HDP'nin eski yöneticileri
11:05 Tedirgin eden görüntü! Her yıl pembe olan Küçük Göl bu yıl kahverengi oldu
11:00 Canlı yayında "Savaşa hayır" pankartı açmıştı! Rus editör artık Alman gazetesinde çalışacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 11:42:08. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Ürdün'ün turizm merkezi Lut Gölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement