Yola düşen kamyon lastiği can aldı: 1 çocuk ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Aksaray'da yola düşmüş kamyon lastiğine çarpan otomobilin tarlaya düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Aksaray - Ankara Karayolu 42. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Aksaray istikametine seyreden Mustafa T. (46) idaresindeki 06 H 4377 Renault marka otomobil, Aksaray'a 42 kilometre kala yola daha önceden düşmüş kamyon lastiğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya düştü. Diğer sürücülerin fark ettiği kaza 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulansla birlikte jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı sürücüyü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Seher T. (33), Zahra T. (70), Mehmet T. (27) ve Meryem Taş'ı (2) alarak ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. 2 yaşındaki Meryem Taş hastaneye götürüldüğü sırada ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, 70 yaşındaki Zehra T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yaparken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY