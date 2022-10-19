Cenazeye gidenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı - Son Dakika
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Cenazeye gidenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı

19.10.2022 11:18

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde cenazeye gidenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde cenazeye gidenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.

Ankara'dan Sivas'a cenazeye gidenleri taşıyan Keçiören Belediyesine ait İ.A. (42) yönetimindeki 06 KB 4814 resmi plakalı midibüs, D-200 kara yolu Oluközü beldesi mevkisinde devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ve 24 kişi, sağlık ekiplerince Akdağmadeni, Saraykent, Sorgun ve Yozgat'taki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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