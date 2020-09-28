Zeytinburnu'nda 1 kişiyi öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika

Zeytinburnu'nda bir yakınını silahla öldüren zanlı yakalandı.

Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nde bugün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Muharrem D. isimli şahıs henüz bilinmeyen bir sebeple yakını olan Erol S.'nin üzerine kurşun yağdırmıştı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilmişti. Olay yerine gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Erol S.'nin yerde hareketsiz yattığını ve Muharrem D.'nin kaçtığını gördü. Muharrem D.'nin peşine düşen ekipler, kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Erol S.'nin ise olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yakalanan Muharrem D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL