Son dakika haber... Zeytinburnu'nda silahlı kavgada 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Zeytinburnu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 21 yaşındaki Sinan Karadeniz başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti. Sokakta yaşanan kovalamaca ve silahlı saldırgan güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Yeşiltepe Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Sinan Karadeniz ve arkadaşları, başka bir grupla henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşadı. Tartışmadan sonra tartıştıkları grup bir arabayla sokağa geri geldi. Sokak üzerinde karşı karşıya gelen taraflar tekme ve yumruklarla kavga etmeye başladı. Arabayla sokağa gelen gruptan biri belindeki silahı çekerek Sinan Karadeniz'e kurşun yağdırdı. Sinan Karadeniz başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

Hastanede hayatını kaybetti

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri ağır yaralı gence yardım etmek için sokağa döküldü. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sinan Karadeniz, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç, hastanede hayatını kaybetti. Gencin cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Silahlı saldırı sırasına sokakta yaşanan kovalamaca güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde saldırgan silahını çekerek Karadeniz'in peşinden gidiyor. Bir süre sonra mahalleli yaralı Karadeniz'i hastaneye yetiştirmek için yoldaki araçları çeviriyor.

Polis ekipleri saldırganın peşinde

Polis ekipleri olayın yaşandığı sokağı güvenlik şeritleriyle çevirerek incelemelerde bulundu. Görgü şahitlerinin ifadesine başvuran ekipler güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Silahlı saldırgan ve beraberindekilerin kimliğini belirleyen ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Hayatını kaybeden Sinan Karadeniz'in babası Ali Karadeniz, "Katillerin yakalanmasını istiyoruz. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız. Bir can gitmesi kolay bir şey değil. Saldırganın yakalanmasını istiyorum. Benim oğlum da birini vursa ben kabul etmem. Bizim çocuk gitti, canımız yandı. Başka kimsenin canı yanmasın" ifadelerini kullandı.

"İki tanesi kafasına iki tanesi kalbine gelmiş"

Silah sesleri üzerine dışarı çıktığını ifade eden mahalle sakini Veli Aslan, "Dün gece abimlerde yemek yerken silah seslerini duyduk. Yardıma geldik. Baktığımda Sinan kardeşimiz yerdeydi. Biz de müdahalede bulunmaya çalıştık. Ambulans gelinceye kadar başındaydık. Ambulansa gidene kadar nefes alabiliyordu. Bu sabah ölüm haberini aldık. 5-6 kurşun isabet etmiş. İki tanesi kafasına iki tanesi kalbine gelmiş. Arabayla gelmişler. 4-5 kişi onlar da arabadaydı. O esnada tartışma çıkmış. Onlar burada beklerken diğerleri de arabayla gelmiş. Direkt o çocuğa gelmişler" dedi.

Koşuşturma anları kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, silahlı bir kişinin koştuğu görülüyor. Olayın ardından ağır yaralanan gencin arkadaşları sokaktan geçen arabaları durdurmak için yola atlıyor. Ambulansın olay yerine gelmesiyle Sinan Karadeniz hastaneye kaldırılıyor. - İSTANBUL