Son dakika haberi | 2. Ulusal Necmettin Erbakan Sempozyumu başladı - Son Dakika

Son dakika haberi | 2. Ulusal Necmettin Erbakan Sempozyumu başladı

14.11.2020 16:53
Son dakika haberi | 2. Ulusal Necmettin Erbakan Sempozyumu başladı, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Necmettin Erbakan Üniversitesinin (NEÜ), "Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve Necmettin Erbakan" konulu online sempozyumu, açılış oturumuyla başladı.

Necmettin Erbakan Üniversitesinin (NEÜ), "Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve Necmettin Erbakan" konulu online sempozyumu, açılış oturumuyla başladı.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, 2. Ulusal Necmettin Erbakan Sempozyumu'nun açılışında, 9 yıl önce ahirete irtihal eden merhum Necmettin Erbakan'ın, Konya'dan defalarca milletvekili seçildiğini, adını aldığı üniversitenin ise ülkede sayılı yüksek öğretim kurumlarından olduğunu söyledi.

Erbakan'ın herkesin üzerinde uzlaştığı sembol bir kişilik olduğunu ifade eden Zorlu, mücadelesini reel politik şartlar içerisinde sınırlamadığını, kendi inanç ve düşünce sistematiği içinde sürdürdüğünü vurguladı.

Zorlu, "Erbakan dediğimizde insan ile yaratıcısı ve diğer yaratılanlar arasındaki ilişkiye odaklanan ve süreklilik gücünü bu kaynaktan alan bir düşünce sistematiğinden bahsedebiliriz. Bu düşünce insanla ilgili her konuya temas etmekte, sorunları tespit etmekle kalmıyor çözüm de sunuyor. Bu mücadelesi kendi sınırlarını aşarak, Müslüman toplumlara ve insanlığa da hayır üretmek amacında olmuştu. İsmini aldığımız Erbakan Hoca'mızı anmaya daha da önemlisi anlamaya yönelik çalışmalar yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Erbakan Hoca, sürekli güncelleniyor"

Genç akademisyenlerin sempozyuma gösterdiği ilginin sevindirici olduğunu belirten Zorlu, şunları kaydetti:

"Hoca, 2011'de hayatını kaybetti. 1980'li, 90'lı yılların canlı, aktif figürüydü. O yılları, siyasi atmosferi bilmeyen, bunlardan uzak olan genç akademisyenler, bugün Erbakan Hoca'ya fazlaca ilgi gösteriyor. Bu da şunu gösteriyor, Erbakan Hoca, sürekli güncelleniyor. Gençler hocaya ilgi duyuyor. Erbakan, geçmişte mazide kalan tarihi bir şahsiyet değil, fikirleri ve öngörüleriyle canlı, hatta bazı görüşleri de yaşanan, gün geçtikçe daha iyi anlaşılan kişilik haline geldiği için ilgi artıyor."

"Necmettin Erbakan'a akademik anlamda yoğun ilgi var"

NEÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın da sempozyuma katılımın yüksek olduğunu vurgulayarak, "Sempozyumda yer alan bildiriler üniversitemizce kitap haline getirilecek. Necmettin Erbakan'a akademik anlamda yoğun bir ilgi var. Akademik çalışmalarda ciddi bir artış söz konusu. Bunda üniversitemizin çalışmalarının etkisi oldu." ifadesini kullandı.

Pandemi dolayısıyla online düzenlenen ve iki gün sürecek sempozyumun ilk gününde, "Milli Görüş ve Yerel Siyaset Bağlamında Sosyal Politika Uygulamaları, Bir Bağımsızlık İdeolojisi Olarak Milli Görüş, Milli Görüş Hareketinden Milli Görüş Geleneğine Türkiye'de Parlamenter Siyaset, Siyaset ve Din Bağlamında Bir İdeoloji: Milli Görüş Hareketi" başlıklarında akademisyenler bildiri sundu.

Öte yandan sempozyumda Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, "Necmettin Erbakan ve Medeni Özgüveni", "Bilim Tarihi" konulu konferans verdi. NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesinin, Necmettin Erbakan ile ilgili hazırladığı online sergi de katılımcılara sunuldu.

Sempozyuma, "http://sempozyum.erbakan.edu.tr/IUNES" adresinden erişiliyor.

Necmettin Erbakan, Milli Görüş, Milli, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | 2. Ulusal Necmettin Erbakan Sempozyumu başladı - Son Dakika


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