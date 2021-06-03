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Son dakika haberi | AB Komisyonu: Danimarka'nın sığınma talep edenleri sınır dışı etme kararı mevcut hukuka aykırı - Son Dakika

Son dakika haberi | AB Komisyonu: Danimarka'nın sığınma talep edenleri sınır dışı etme kararı mevcut hukuka aykırı

03.06.2021 15:28
Son dakika haberi | AB Komisyonu: Danimarka'nın sığınma talep edenleri sınır dışı etme kararı mevcut hukuka aykırı, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Adalbert Jahnz, Danimarka'nın sığınma talep edenlerin sınır dışı edilmesine imkan veren yeni yasasının, mevcut AB hukukuna aykırı olduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Adalbert Jahnz, Danimarka'nın sığınma talep edenlerin sınır dışı edilmesine imkan veren yeni yasasının, mevcut AB hukukuna aykırı olduğunu bildirdi.

Jahnz, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) söz konusu kararın, Danimarka'nın uluslararası yükümlülükleriyle uyumluluğu ve sığınmacıların korunması için uluslararası dayanaklara zarar verilmesi riski açısından ifade ettiği endişeyi paylaştıklarını belirtti.

Sığınma talepleriyle ilgili bu tür kararların hem konuya ilişkin hukuki süreçlere hem de mağdurlara etkili biçimde koruma sağlanmasına yönelik soru işaretleri oluşturduğunu belirten Jahnz, şunları kaydetti:

"Bu, mevcut AB hukuku altında ya da göç ve sığınmaya yönelik yeni teklifler içeren anlaşma uyarınca mümkün değildir. Komisyonun önerdiği yeni göç ve iltica anlaşması, sığınmayı AB Şartı tarafından garanti altına alınmış bir temel hak olarak görüyor. Komisyon, yeni bir adım atılmadan ve yürürlüğe girmeden önce Danimarka'nın yasalarını dikkatlice inceleyecek."

Danimarka'nın kararı

Danimarka Parlamentosu, Danimarka'nın sığınmacıları Avrupa dışında inşa edilen kamplarda kabul etmesini öngören yasa tasarısını onaylamıştı.

Söz konusu yasa tasarısı, hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Partinin yanı sıra sağ ve aşırı sağ görüşlü partilerin de desteğiyle kabul edildi. Yasa tasarısının kabulü için 70 parlamenter oy kullanırken 24 parlamenter ise karşıt tutum sergiledi.

Danimarka Göç Bakanı Mattias Tesfaye, geçen ay yaptığı açıklamada, Danimarka'nın Avrupa'nın dışında sığınmacı kabul kampları kuracağını belirtmişti.

AB Komisyonu, 2015'teki göç akınından bu yana sığınmacıların nasıl dağıtılacağı ve iltica başvuruları reddedilenlerin nasıl geri gönderileceğine çözüm bulunamaması nedeniyle yeni bir tasarı hazırlamıştı.

Avrupa Birliği, Danimarka, Mülteci, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | AB Komisyonu: Danimarka'nın sığınma talep edenleri sınır dışı etme kararı mevcut hukuka aykırı - Son Dakika


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