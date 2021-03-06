Son dakika haberi: Boraboy köyüne girişe Kovid-19 önlemi kapsamında kontrollü olarak izin veriliyor - Son Dakika

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Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Boraboy köyüne girişe yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlem amacıyla kontrollü olarak izin veriliyor.

Köy muhtarı İzzet Öz, AA muhabirine, köy girişine duba koyarak salgına karşı önlem amacıyla köye gelen araçları kontrol ettiklerini, seyyar satıcı ve hurdacılar başta olmak üzere yabancıları yerleşim birimine almadıklarını söyledi.

Köye kontrollü şekilde girişleri sağladıklarını anlatan Öz, "Valimizin başlattığı gönüllü 14 gün evde kalma çağrısını destekliyoruz ve köyümüzde bu uygulamayı sürdürmeye çalışıyoruz. Köyümüzde turistik bir gölümüz ve şifalı olarak bilinen çeşmemiz bulunmakta. Bu yüzden köyümüze dışarıdan gelenimiz çok oluyor. Misafirlerimizin ateşlerini ölçerek kontrollü şekilde giriş ve çıkışlarını sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Vatandaşların desteğiyle salgını atlatacaklarına inandığını dile getiren Öz, "Vatandaşlarımızı temizlik, maske ve hijyen konusunda sürekli uyarıyoruz. Kurallara uyulması amacıyla günlük anonslarımızı yapıyoruz. Köyümüzde misafirliğe gitmeyi, köy içinde toplu olarak gezmeyi yasakladık. Bakkal ve diğer alışveriş yapılan yerlerde maske ve eldiven kullanılmasını mecburi yaptık. Köy olarak tüm kurallara uymaya çalışıyoruz." diye konuştu.