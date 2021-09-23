Mustafa Şengül'ün cenazesinin Kayseri 'de toprağa verileceği öğrenildi.

Şengül, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Muratpaşa ilçesi Portakal Çiçeği Caddesi'nde M.G idaresindeki 15 AU 0231 plakalı halk otobüsü ile karşı yönden gelen Mustafa Şengül yönetimindeki 34 BNJ 910 plakalı motosiklet çarpıştı.

Antalya 'da iki gün önce trafik kazasında ağır yaralanan veteriner hekim tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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