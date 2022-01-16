Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir aparman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Altındağ Mahallesi 154 Sokak'ta bir apartmanın dördüncü katındaki baba ile oğlunun yaşadığı dairede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürdü.

Polis ekipleri, evde kimse bulunmadığı sırada çıkan ve hasara yol açan yangının çıkış nedeni tespit edebilmek için inceleme yaptı.

Öte yandan, apartman sakini bir kadının, pencereden sarkarak elinde ayetler yazılı tabloyla yangının sönmesi için dua etmesi dikkati çekti.

İsmini açıklamayan kadın, gazetecilere, yangın ve sel gibi durumlarda afetlerin zararsız atlatılması için dua ettiğini söyledi.