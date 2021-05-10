Son dakika haberi! Asya borsaları, Hong Kong hariç yükseldi

Son dakika ekonomi haberi: Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde Hong Kong hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde Hong Kong hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Asya piyasalarında, yeni haftada gündemin odağında demir, çelik ve bakır gibi emtia fiyatlarındaki gelişmelerin bulunduğunu belirten analistler, emtia fiyatlarındaki artışın enflasyon beklentileri üzerinden pay piyasalarında baskıya neden olduğunu söyledi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,55 değer kazancıyla 29.518 puana çıkarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,34 yükselişle 109 seviyelerinde dengelendi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,27 artarak 3.427 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,63 yükselişle 3.249 puandan günü tamamladı. Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,76 artışla 49,581 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,20 düşüşle 28.572 seviyelerinde bulunuyor.

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