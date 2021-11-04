Son dakika haberi... Aydın'da öldürülen anne ve kızı toprağa verildi - Son Dakika

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ayrı yaşadığı eşi tarafından tabancayla öldürülen kadın ve kızının cenazeleri defnedildi.
Huriye Şentürk (71) ile kızı Sevda Şentürk'ün (49) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki morgdan alınan cenazeleri, Yamalak Merkez Camisi'ne getirildi.
Burada kılınan namaz sırasında anne ve kızın yakınları, gözyaşı döktü.
Namazın ardından cenazeler mahalle mezarlığına defnedildi.
Yamalak Mahallesi'nde Hüseyin Şentürk (71), 2 Kasım'da ayrı yaşadığı eşini ve kızını tabancayla öldürmüş, aynı tabancayla intihar etmişti.
Kaynak: AA
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