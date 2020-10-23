Son dakika haberi! Bakan Akar'dan 'NAVTEX' açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi! Bakan Akar'dan 'NAVTEX' açıklaması

23.10.2020 20:46
Son dakika haberi! Bakan Akar'dan 'NAVTEX' açıklaması, System.String[]

Son dakika haberi... MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin, NATO Savunma Bakanları Toplantısı sırasındaki teklifi üzerine Türkiye ve Yunanistan'ın ilan ettiği NAVTEX'leri iptal etme kararı aldığını belirterek, "Komşumuz tarafından daha önce 29 Ekim'i kapsayacak şekilde bir NAVTEX ilan edilmiş, biz de...

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin, NATO Savunma Bakanları Toplantısı sırasındaki teklifi üzerine Türkiye ve Yunanistan'ın ilan ettiği NAVTEX'leri iptal etme kararı aldığını belirterek, "Komşumuz tarafından daha önce 29 Ekim'i kapsayacak şekilde bir NAVTEX ilan edilmiş, biz de buna karşılık 28 Ekim'de NAVTEX ilan etmiştik. Bugünkü gelişmeleri değerlendirdik, toplantının genel akışına, prensiplerine uygun bir şekilde bir teklif ortaya koyduk" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüs önlemleri kapsamında video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu. Toplantıda bölgesel, küresel konularla savunma ve caydırıcılık konularının ele alındığını aktaran Akar, "Türkiye olarak bütün görüşlerimizi ifade ettik. Özellikle NATO faaliyetleri çerçevesinde dile getirilen konular arasında bölgemizde, ülkemizde ve sınırlarımız ötesinde yaklaşık 8 milyon Suriyeli kardeşimiz hayatlarını idamesi için gayret gösterirken diğer taraftan Kovid- 19 ile mücadelemiz devam ediyor. Tüm bunlarla birlikte diğer tehdit, risk ve tehlikelere rağmen başlatmış olduğumuz operasyonların da kesintisiz şekilde devam ettiğini de ifade ettik. Ayrıca NATO'ya karşı karada, denizde ve havada yaptığımız bazı taahhütler var. Bu operasyonlarımız kesintisiz şekilde devam ederken bunları da eksiksiz, aksaksız ve başarılı bir şekilde arkadaşlarımızın yerine getirdiğini de orada gerekli somut bilgileri ortaya koyarak sayın bakanların dikkatlerine sunduk" ifadelerini kullandı.

'BARŞ VE İSTİKRARIN ŞARTI, ERMENİSTAN'IN BURAYI BİR AN ÖNCE TERK ETMESİ'Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gelişmelerin toplantı gündeminde yer aldığını dile getiren Bakan Akar, "Barış ve istikrarın sağlanması için neler yapılması gerektiği konusundaki değerlendirmelerimizi ifade etme fırsatı bulduk. Bizim söylediğimiz temel konu, Güney Kafkasya'daki barış ve istikrarın sağlanmasının temel şartı, Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan'ın öz topraklarından çıkması ve burayı bir an önce terk etmesi. Bu hususu da konuşmalar sırasında dile getirdik" diye konuştu.Akar, Ege ve Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin Türkiye'nin sorunların çözümünde uluslararası hukuktan, iyi komşuluk ilişkilerinden, diyalogdan ve siyasal çözümlerden yana olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesi sonrasında kararlaştırılan Türkiye- Yunanistan askeri heyetleri arasındaki 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantıların NATO Karargahı'nda yapıldığını anımsatan Akar, şunları kaydetti: "Bu toplantıları bizim ön koşulsuz olarak kabul ettiğimizi, dolayısıyla komşumuzun da aynı şekilde ön koşulsuz olarak toplantıya katılmasını bekliyoruz. Bu konudaki fikirlerimizi her zaman, her yerde söyledik söylemeye devam ediyoruz. Diğer taraftan da bugün 8'incisi yapılması gereken bu toplantının ertelenmesinden duyduğumuz hayal kırıklığını da toplantı sırasında ifade etme fırsatı bulduk. Biz diyaloğu, görüşmeleri, uluslararası hukuku desteklediğimizi, iyi komşuluk ilişkilerinden yana olduğumuzu ifade ederken Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması ve kollanması konusunda azimli ve kararlı olduğumuzu da herkesin bilmesi lazım. Bunları Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ilgili bakanlarımız ve ilgili kurum kuruluşlarımızın yetkilileri ifade etti, etmeye devam ediyor."'DİYALOG VE SİYASİ ÇÖZÜMDEN YANA OLDUK'

Türkiye'nin hak ve hukukunun çiğnendiği hiçbir oldubittiye göz yummayacaklarına işaret eden Bakan Akar, "Biz, Ege ve Doğu Akdeniz'de sorunların çözümünde daima hukuktan, diyalogdan ve siyasi çözümden yana olduk. NATO Genel Sekreteri de konuşmasında diyalog konusunu destekler açıklamalar yaptı. Komşumuz tarafından daha önce 29 Ekim'i kapsayacak şekilde bir NAVTEX ilan edilmiş, biz de buna karşılık 28 Ekim'de NAVTEX ilan etmiştik. Bugünkü gelişmeleri değerlendirdik toplantının genel akışına, prensiplerine uygun bir şekilde bir teklif ortaya koyduk. 'İyi niyet göstergesi olarak, diyalogu artırıcı bir katkı sağlamak maksadıyla bu NAVTEX'imizi iptal edebiliriz, siz de ederseniz.' Bunu son derece olumlu bulan Sayın Genel Sekreter teklifimizi destekledi. Daha sonra da Yunan mevkidaşımız da bunu desteklediğini, olumlu yaklaştığını ifade ettiler. NATO Karargahı'ndaki Daimi Temsilciliğimiz ve Askeri Temsilciliğimizdeki arkadaşlarımız bu konu üzerinde çalışıyorlar, önümüzdeki günlerde işlemlerini tamamlamalarını bekliyoruz ve konuyu takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.


Hulusi Akar, Yunanistan, 29 Ekim, Türkiye, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi! Bakan Akar'dan 'NAVTEX' açıklaması - Son Dakika


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