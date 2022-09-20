Eskişehir haber! Prof. Dr. Doğan Aydal: Abdülhamid Han Gemisi için seçilen sondaj yeri yanlıştır - Son Dakika
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Eskişehir haber! Prof. Dr. Doğan Aydal: Abdülhamid Han Gemisi için seçilen sondaj yeri yanlıştır

20.09.2022 15:59
Eskişehir haber! Prof. Dr. Doğan Aydal: Abdülhamid Han Gemisi için seçilen sondaj yeri yanlıştır

Eskişehir haberleri: Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, derin sondaj yeteneğine sahip olmasına rağmen Mersin Taşucu açıklarına Abdulhamid Han Sondaj gemisinin gönderilme kararının alınmasını manidar bulduklarını söyleyerek, "Anlaşılamayan bir başka husus da Abdülhamid Han gemisinin neden...

Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, derin sondaj yeteneğine sahip olmasına rağmen Mersin Taşucu açıklarına Abdulhamid Han Sondaj gemisinin gönderilme kararının alınmasını manidar bulduklarını söyleyerek, "Anlaşılamayan bir başka husus da Abdülhamid Han gemisinin neden hala Taşucu açıklarında bekletildiğidir.  Abdülhamid Han Gemisi için seçilen sondaj yeri yanlıştır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Yüksek Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Doğan Aydal, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin doğalgaz ve petrol aramak için gösterdiği gayretlerin takdire şayan olduğunu ancak doğalgaz veya petrol arama için seçilen yerlerin uygun olmadığını belirtti. Aydal, doğalgaz bulunma ihtimali yüksek yerlerin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nce illegal olarak ruhsatlandırılan ve Münhasır Ekonomik Zon alanı içinde kalan 4,5,6,7 Nolu ruhsat alanlarının kuzey kısımlarında kalan yerler olduğunu da ifade etti.

SONDAJLAR İÇİN YANLIŞ YERLER SEÇİLDİ

Daha önce İskenderun körfezi ve Kıbrıs Adasının kuzeyinde yapılan 3-4 bin metre gibi düşük derinlikli sondajlarla hiçbir sonuç alınamadığını hatırlatan Aydal, şunları kaydetti:

" Karadeniz'de Romanya'ya ait Neptün sahalarında doğalgaz bulunması sebebiyle aynı uzantıda Türkiye Özel Ekonomik Zonu içinde kalan Tuna 1 sahası haricinde delinen Türkali 1,2,3 ve Türkali 7 sahaları ve Amasra kuyusunda olumlu sonuç alınamamıştı. Benzer şekilde Doğu Akdeniz'de seçilen bütün sondaj yerlerinde olumlu sonuç alınamamıştı. İskenderun Körfezi, Mersin, Adana, Antalya açıklarında ve KKTC doğu ve batı bölgelerinde, son yirmi yılda yapılan bütün sondajlar olumsuz sonuçlanmıştı."

ABDULHAMİD HAN GEMİSİ İÇİN SEÇİLEN SONDAJ YERİ DE YANLIŞTIR

Derin sondaj yeteneğine sahip olmasına rağmen Mersin Taşucu açıklarına Abdulhamid Han Sondaj gemisinin gönderilme kararının alınmasını manidar bulduklarını belirten Aydal, "Anlaşılamayan bir başka husus da Abdülhamid Han gemisinin neden hala Taşucu açıklarında bekletildiğidir.  Abdülhamid Han Gemisi için seçilen sondaj yeri de yanlıştır. Gemi bölgeye 10 Temmuz 2022 tarihinde ulaşmış ve Sayın Cumhurbaşkanımız, 9 Ağustos 2022'de Taşucu limanında, gemide sondaj ile ilgili brifing almıştır. Aradan 40 gün geçmesine rağmen 18 Eylül tarihli Marine trafik raporuna göre, Navtex ilan edilen, Gazipaşa İlçemizin 55 km açıklarındaki 'YÖRÜKLER 1' sondaj sahasına hala gitmemiş, Taşucu limanında demirli durmaktadır. Hükümetimiz doğalgaz çıkma ihtimali yüksek olan bölgelerde çalışma yapması gerekiyor. Hükümetimiz, özellikle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nce illegal olarak ruhsatlandırılan ve Münhasır Ekonomik Zon alanımız içinde kalan 4,5,6,7 Nolu ruhsat alanlarının kuzey kısımlarında kalan yerlerde Navtex ilan edip sondajlar yapmalıdır. Bu bölgedeki çalışmaları hızlandırmak için uzun süredir Filyos Limanı'nda demirli bulunan Kanuni sondaj gemimiz ile yine Filyos Limanı'nda demirli Oruç Reis Sismik gemimiz bölgeye gönderilmelidir" dedi.


- Ankara
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Kaynak: DHA

Abdülhamid Han, Refah Partisi, Mersin, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Eskişehir haber! Prof. Dr. Doğan Aydal: Abdülhamid Han Gemisi için seçilen sondaj yeri yanlıştır - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir haber! Prof. Dr. Doğan Aydal: Abdülhamid Han Gemisi için seçilen sondaj yeri yanlıştır - Son Dakika
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