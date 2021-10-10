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Kabine, Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor! Masada 4 önemli konu var - Son Dakika

Kabine, Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor! Masada 4 önemli konu var

10.10.2021 12:35

Kabine toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Toplantıda artan vaka ve ölüm sayılarının yanında aşılama çalışmaları ve yüz yüze eğitimle ilgili değerlendirmeler masaya yatırılacak. Ele alınacak konular arasında fahiş fiyatlarla mücadele konusunda atılacak adımlar da bulunuyor.

Yarın saat 15.00'te başlayacak olan Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak. Toplantıda birçok konu ele alınacak.

AŞISIZLARA TEDBİR GETİRİLEBİLİR

Kabinenin öncelikli gündem maddesi koronavirüs ile mücadele olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kapsamlı bir sunum yapacak. 30 bin bandında seyreden vaka sayıları değerlendirilecek. Aşısızlara yönelik ek tedbir alınıp alınmayacağı masada olacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİMDEKİ SON DURUM DEĞERLENDİRİLECEK

Yüz yüze eğitim de Kabine'nin gündeminde olacak. Son duruma ilişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de bir sunum yapacak. Öğrenciler için olası ek tedbirler gözden geçirilecek.

FAHİŞ FİYATLAR ELE ALINACAK

Vatandaşı canından bezdiren fahiş fiyatlar ise Kabine toplantısındaki bir başka önemli başlık olacak. Ekonomi kurmaylarının toplantıda gıda komitesi toplantısına ilişkin kapsamlı bir bilgilendirme yapması bekleniyor. Sürece ilişkin atılacak yeni adımlar da gözden geçirilecek.

TERÖRLE MÜCADELE DE GÜNDEMDE

Irak ve Suriye'nin Kuzeyinde devam eden operasyonlar kabinenin gündemi arasında. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyonlara ilişkin Kabine'yi bilgilendirecek. İdlib'teki son durumu ve olası göç dalgasına ilişkin sınır hattında alınan tedbirlere ilişkin sunum gerçekleştirilecek. Akar'ın Yunanistan ve Rum Kesimi ile yaşanan Navtex krizi sonrası bölgedeki duruma ilişkin de Kabine'yi bilgilendirmesi bekleniyor.

Kabine, Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor! Masada 4 önemli konu var

Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Koca, Kabine, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kabine, Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor! Masada 4 önemli konu var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kabine, Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor! Masada 4 önemli konu var - Son Dakika
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