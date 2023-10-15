ABD ve İngiltere'nin savaş gemisi yolladığı Doğu Akdeniz'de tatbikat yapacağız

İsrail'in saldırılarının ardından destek amaçlı ABD ve İngiltere, Doğu Akdeniz'e savaş gemilerini gönderdi. Bu durum sonrası Türk Deniz Kuvvetleri, Antalya İstasyonu'ndan yayımlanan denizcilik bildiriminde (NAVTEX mesajı) Kıbrıs açıklarında tatbikat yapacağını duyurdu.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, ABD ve İngiltere geçtiğimiz hafta İsrail'e destek amaçlı bir uçak gemisi gönderdi. ABD bugün ikinci gemiyi de aynı bölgeye göndereceğini duyurdu.
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'yi de es geçmemişti. Erdoğan, "Amerikan uçak gemisinin İsrail'de ne işi var? Bay Amerika, yahu Amerika nere, Akdeniz, İsrail, Filistin nere? Ne işin var senin orada? Şimdi Amerika gibi bir ülkeye barışı tesis mi yakışır? Yoksa oraya benzinle, körükle gitmek mi yakışır?" ifadelerini kullanmıştı.
Bu gelişmelerin ardından Türk Deniz Kuvvetleri, 16-20 Ekim tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de fiili atış eğitimlerinin yapılacağı faaliyet için denizcilik bildiriminde bulundu. 13 Ekim'de Antalya İstasyonu'ndan yayımlanan NAVTEX mesajında, "Atış eğitimi, 16-20 Ekim saat 0600Z-1500Z arasında aşağıdaki sahada yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.
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