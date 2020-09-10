Bakan Koca: "Van'daki hasta sayısı artışı son aya göre neredeyse iki katına çıktı. Son haftaya baktığımızda ise bu artış yüzde 17 düzeyinde"

-"Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz korona virüs salgınında tekrar bir artış yaşanıyor"

VAN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van Valiliği ziyareti sonrası korona virüse ilişkin açıklamalarda bulundu.