Bakan Koca: "Van'daki hasta sayısı artışı son aya göre neredeyse iki katına çıktı. Son haftaya baktığımızda ise bu artış yüzde 17 düzeyinde"
-"Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz korona virüs salgınında tekrar bir artış yaşanıyor"
VAN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van Valiliği ziyareti sonrası korona virüse ilişkin açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 12:35 - Kaynak: İHA
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