Son dakika haberi! Balkondan beton zemine düşen adam hayatını kaybetti: 1 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Balkondan beton zemine düşen adam hayatını kaybetti: 1 gözaltı

05.07.2022 10:52
Son dakika haberi! Balkondan beton zemine düşen adam hayatını kaybetti: 1 gözaltı

Son dakika haberler: Antalya'nın Serik ilçesinde kuzeninin evine giden adam balkondan aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Antalya'nın Serik ilçesinde kuzeninin evine giden adam balkondan aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Serik'e bağlı Merkez Mahallesi'nde gece 01.30 sıralarında meydana geldi. Kuzeni Mustafa Seçim'in yanına ziyarete giden Ahmet Büyükcansız ile kuzeni arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma sonrası Büyükcansız, apartmanın 1. katından aşağıya, beton zemine düştü. Hareketsiz şekilde yatan Büyükcansız için ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Büyükcansız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık incelemesinin ardından cesedi hastane morguna kaldırılırken kesin ölüm sebebinin araştırılması için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olay sonrası kaçan Mustafa Seçim yakalanarak gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Balkondan beton zemine düşen adam hayatını kaybetti: 1 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Balkondan beton zemine düşen adam hayatını kaybetti: 1 gözaltı - Son Dakika
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