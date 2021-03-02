Son dakika haberi: Başkan Seçer iş dünyasıyla buluştu, yatırımlar masaya yatırıldı

Mersin'in ekonomisine yön veren, kentin gelişip kalkınmasında önemli role sahip iş dünyasının kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde bir araya geldi. Buluşmada, Mersin'deki yatırımlar masaya yatırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekonomik ve sosyal açıdan Mersin'e önemli katkılar sağlayan oda, borsa, dernek ve birlik gibi kurum ve kuruluşların başkanlarının katılımıyla toplantı düzenlendi. Buluşmada, Mersin'de merkezi hükümet ve Büyükşehir Belediyesinin yaptığı hizmet ve yatırımlar konuşuldu.

Önemli değerlendirmeler ve fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda; Çukurova Bölgesel Havaalanı, Çeşmeli- Taşucu otoyol projesinin yanı sıra mahkemeden ÇED olumlu raporu hakkında yürütmeyi durdurma kararı çıkan polipropilen tesisi, Mersin Limanının genişlemesi, Davultepe'de kurulmak istenen küçük sanayi sitesi, metro ve kentte ulaşımı rahatlatacak projeler ile bisiklet yolu gibi konular masaya yatırıldı.

Kentin önemli aktörleri ile bir araya gelmenin memnuniyetini ifade eden Başkan Seçer, Mersin'in geleceği için kent dinamikleriyle birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekti. Göreve geldiği günden bu yana yaptıkları hizmetlerle Mersin'in geleceğini şekillendirmeyi amaçladıklarını belirten Seçer, Mersin'e değer katmak için ilgilisiyle her konuda fikir alışverişinde bulunduklarını, bunun da üretilen hizmetlere yansıtıldığını vurguladı.

TMMOB'a bağlı odaların şube başkanlarının oluşturduğu İl Koordinasyon Kurulu ile geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Başkan Seçer, önümüzdeki süreçte de kentin diğer dinamikleriyle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunmayı sürdüreceklerini bildirdi. - MERSİN