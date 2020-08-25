Son dakika haberi... Bosna Kasabı Mladiç'in hakkındaki soykırım suçuna itiraz davası başladı

Son dakika gelişmesine göre "Bosna Kasabı" olarak bilinen Sırp komutan Ratko Mladiç'in hakkındaki soykırım suçuna itiraz davası, Hollanda'nın Lahey kentinde başladı.

"Bosna Kasabı" olarak bilinen Sırp komutan Ratko Mladiç'in hakkındaki soykırım suçuna itiraz davası, Hollanda'nın Lahey kentinde başladı. Hollanda'nın Lahey kentinde Eski Sırp komutan Ratko Mladiç'in hakkındaki soykırım ve insanlığa karşı işlediği suçlardan aldığı cezaya karşı açılan temyiz davası başladı. Mladiç 2017 yılında ömür boyu hapse mahkum edilirken, avukatları ise kararda bir dizi temel hatalar bulunduğunu öne sürdü. Birleşmiş Milletler Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde görülen dava iki gün sürecek. Bosna Kasabı olarak bilinen Mladiç, yarın da 10 dakika süreyle savunmasını verecek. Söz konusu dava, 78 yaşındaki Mladiç'in sağlık sorunları ve yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenmişti. Bosna Kasabı Mladiç, 1990'lardaki Bosna savaşı sırasında Bosnalı Müslümanların katledilmesinden sorumlu tutuluyor. 10 ayrı suçtan hüküm giyen Mladiç'in 1992 yılında Boşnaklara ve Hırvatlara yönelik soykırımdan da suçlu bulunması gerektiğini belirtti. Öte yandan 1992-1995 yılları arasında Bosna Savaşında 100 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 2 milyondan fazla kişi de evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. - LAHEY

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 20:15

Kaynak: İHA

Son Dakika

Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun

Yunanistan tansiyonu yükseltiyor! Doğu Akdeniz'de deniz ve hava unsurları ile tatbikat gerçekleştirdi

Sergen Yalçın, PAOK yenilgisinden sonra hakemleri eleştirdi: Bu kadar kötü yönetim beklemiyorduk

Şampiyonlar Ligi'nden elenen Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşiyor

Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın

20 yıl önce Barcelona'dan Real Madrid'e transfer olan Figo'dan Messi paylaşımı: Başka bir tarihi an

Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum

Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım

Son Dakika: Bakan Albayrak, "Doğal gaza indirim ne zaman olur?" sorusuna yanıt verdi: 2023'ten önce olması için uğraşıyoruz

Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı

Diyarbakır'da iki komşu mahalle arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2'si ağır 5 yaralı

Son Dakika: Türkiye'de 25 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1502 yeni vaka tespit edildi

Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı

Hakkari'deki tatbikat ile Mersin'deki kazada 2 askerimiz şehit oldu

Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı