Son dakika haberi... Çukurca'da Kovid-19 denetimi yapıldı

Son dakika gündem haberi: Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı. Cumhuriyet Caddesi'ndeki işletmeleri denetleyen ekipler, hijyen, sosyal mesafe ve maske konularında esnafı ve vatandaşı uyardı. İş yerlerinde dezenfektan bulundurulması konusunda esnafı bilgilendiren ekipler, maskesi olmayanlara da maske dağıttı. Denetimlere, Belediye Başkanı Ensar Dündar ve İlçe Emniyet Müdürü Fatih Acar da katıldı.

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