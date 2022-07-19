Son dakika haberi! Engelliler Konfederasyonu Başkanı Özsaygı: "Talebimiz Çok Sade, Net ve Temel Haktır, 20 Bin Atama Yüzde 6 Kota"

Engelliler Konfederasyonu Başkanı Mustafa Özsaygı, kamuda boş olan engelli kadrolarına atamaların yapılması gerektiğini belirterek, "Ülkemizde engellilerin yüzde 77'si yoksullukla karşı karşıyadır. Engellileri yoksulluktan kurtarmak ve evlerine ekmek götürebilmeleri için acil ve tartışmasız olarak 20 bin kamu personeli ataması yapılması ve kamudaki engelli istihdam kotasının yüzde 6'ya çıkarılması gerekmektedir. Talebimiz çok sade, net ve temel haktır. 20 bin atama yüzde 6 kota" dedi.

Atama bekleyen engelli vatandaşlar, bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde eylem yaptı. Engelliler Konfederasyonu Başkanı Mustafa Özsaygı, şunları söyledi:

"ÇALIŞANLARIN YÜZDE 3'Ü KADAR MEMUR KADROSUNDA ENGELLİ PERSONEL ÇALIŞTIRMA YASAL ZORUNLULUKTUR"

"4857 Sayılı İş Kanunu'nun 30. maddesi gereği kamu iş yerlerinde çalışanların yüzde 4'ü kadar işçi kadrosunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53. maddesi gereği ise çalışanların yüzde 3'ü kadar memur kadrosunda engelli personel çalıştırma yasal zorunluluktur. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın 2021/ Eylül dönemi verilerine göre kamuda memur ve sözleşmeli personel kadrosunda toplam 3 milyon 516 bin 538 kişi çalışmaktadır. Bu rakamlara göre kamuda memur ve sözleşmeli kadrosunda en az 105 bin 496 engelli personel çalıştırılması gerekirken istihdam edilen engelli personel sayısı 63 bin 87'dir. Ülke yönetiminin en üst noktasının açıkladığı bu veriler atama bekleyen engellilere nasıl bir haksızlık yapıldığını ortaya koymaktadır.

"SÖZ VERMELERİNE RAĞMEN ASGARİ DÜZEYDE BİLE ENGELLİ MEMUR ATAMASI YAPILMAMIŞTIR"

Ülke yöneticilerinin defalarca söz vermelerine rağmen asgari düzeyde bile engelli memur ataması yapılmamıştır. Son Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) 95 bin engelli kişi girmiş ve atama beklemektedir. Yaşamın birçok alanında olduğu gibi bu alanda da biz engelliler hak kayıplarına uğramaktayız. Çalışma hakkını kullanmayan engellilerin hiçbir temel ihtiyacını karşılayamayacağını onun için çalışma hakkının en temel haklardan birisi olduğunu ilgililerle yaptığımız bütün görüşmelerimizde ısrarla vurguladık. Yapılacak engelli atamasının en az 20 bin olması gerektiğini ve bu konunun geçiştirilecek bir konu olmadığını belirtik. Biz engelli bireylerin insan ve yurttaş onuruna yaraşır bir yaşam sürmemizin en önemli şartlarından birisi çalışma hakkımızdır. Çalışma hakkını kullanamayan bizler öncelikle evimize ekmek götürememekte, kendimizin, eşimizin, çocuklarımızın karnını dahi doyuramamakta, sosyal güvenlik ve emeklilik başta olmak üzere birçok hakkı kullanmaktan mahrum kalmaktayız.

"ÜLKEMİZDE ENGELLİLERİN İNSAN ONURUNA YARAŞIR BİR YAŞAM SÜRME OLANAĞINDAN UZAK OLDUĞU ORTADADIR"

Gıda başta olmak üzere bütün temel ihtiyaç malzemelerinde resmi rakamlarla bile enflasyonun yüzde 100'den fazla arttığı ülkemizde, çalışma hakkı verilmeyen engelli kişilere iktidar yetkilileri; 'Sen temel ihtiyaçlarını bin 124 TL engelli aylığıyla karşıla' demektedir. Fakat insanların zorunlu ve en temel ihtiyaçlarını engelli aylığıyla karşılamalarının mümkün olmadığını 15 gün önce Aydın'da intihar eden Rafet Ay'dan biliyoruz. İktidar yoksulluktan, işsizlikten, ihtiyaçlarını karşılayamamaktan dolayı daha kaç engellinin intihar etmesini, yaşamına son vermesini beklemektedir. Yaşananları kelimelerle anlatmamız mümkün değildir. Ülkemizde engellilerin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürme olanağından uzak olduğu ortadadır.

"TALEBİMİZ ÇOK SADE, NET VE TEMEL HAKTIR, 20 BİN ATAMA YÜZDE 6 KOTA"

Anayasamızın 10. ve 90. maddesi, Engelliler Hakkında Kanun'un 14. maddesi, Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme'nin 27. maddesi ve engelli haklarına ilişkin diğer tüm mevzuat gereğince engellilerin çalışma hakları tanınmalı ve devlet yöneticileri tarafından bunun gereği yerine getirilmelidir. Artık duyun sesimizi, bizlere verdiğiniz sözleri lütfen yerine getirin. En temel hakkımız olan boş kadrolara atamalarımızı yapın. Atama beklerken bir kez daha hayal kırıklığına uğramak istemiyoruz. Ülkemizde engellilerin yüzde 77'si yoksullukla karşı karşıyadır. Engellileri yoksulluktan kurtarmak ve evlerine ekmek götürebilmeleri için acil ve tartışmasız olarak 20 bin kamu personeli ataması yapılması ve kamudaki engelli istihdam kotasının yüzde 6'ya çıkarılması gerekmektedir. Talebimiz çok sade, net ve temel haktır: 20 bin atama ve yüzde 6 kota."