Bir çocuk annesi Raissi'nin eşi Rachet Raissi'nin de 2016'da Gaziantep 'te yaklaşık 5 ay cezaevinde kaldıktan sonra sınır dışı edildiği öğrenildi.

Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Soumaya Raissi, Adana 'da yakalandı.

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var