Son dakika haberi: Geleceğin doktorları salgın sürecinde organ nakline maske ve videoyla dikkati çektiler - Son Dakika

Son dakika haberi: Geleceğin doktorları salgın sürecinde organ nakline maske ve videoyla dikkati çektiler

09.11.2020 11:05
Son dakika haberi: Geleceğin doktorları salgın sürecinde organ nakline maske ve videoyla dikkati çektiler, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Erzurum'da tıp fakültesi öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde dağıttıkları "nefes ol, organ bağışı hayat kurtarır" yazılı maskelerle ve nakil olmuş hastaların yaşadıklarına ilişkin video ile organ bağışına dikkati çekti.

Erzurum'da tıp fakültesi öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde dağıttıkları "nefes ol, organ bağışı hayat kurtarır" yazılı maskelerle ve nakil olmuş hastaların yaşadıklarına ilişkin video ile organ bağışına dikkati çekti.

Kentte organ bağışı konusunda farkındalık oluşturup Doğu Anadolu'daki organ bağışçı sayısını artırmak amacıyla kurulan ve çoğunluğu tıp fakültesi öğrencilerinden oluşan Atatürk Üniversitesi Transplantasyon Kulübü üyeleri, sağlıkçılar ve vatandaşlara organ bağışı konusunda bilinen yanlışları anlatarak organ bağışçısı olmalarını hedefliyor.

Kurulduğundan bugüne nakil konusunda ulusal kongre ve etkinliklerle yaklaşık 455 bağışçıya ulaşan üyeler, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası'nda Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünün destekleriyle hazırladıkları ve üzerinde "nefes ol, organ bağışı hayat kurtarır" yazılı maskeleri sokaktaki vatandaşlarla hastanedeki çalışanlara dağıttı.

Video kliple organ bağışına dikkati çektiler

Üniversite yerleşkesindeki büyük billboardlarda "Toprağa götürme", "Hayat ver", "Beyin ölümü tanısı konmuş bir kişinin organları bağışlanarak 8 farklı kişinin hayatı kurtarılabilir" gibi yazılarla organ bağışına dikkati çeken kulüp üyeleri, nakil olmuş hasta hikayelerinin de yer verildiği video klip hazırlayarak organların toprak olmaması için vatandaşlara çağrıda bulundu.

Kulüp Başkanı ve Tıp Fakültesi öğrencisi Görkem Yenisoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyanın Kovid-19 salgınından geçtiğini belirterek, binlerce insanın organ nakli beklediğini söyledi.

Kovid-19'un organ nakillerinde aksamalara neden olduğunu anlatan Yenisoy, "Karaciğerin şu ana kadar bilinen 6 binin üzerine fonksiyonu var, sağlıklı böbrek hata yapmaz. Tıp fakültesi öğrencileri olarak bu muhteşem fizyolojik özelliklere sahip organların her birinin, bağışlanmayan her bir kadavrayla toprağın altında kalmasına üzülüyor, içerliyor ve her bir kadavradan sonra ah ediyoruz." dedi.

Yenisoy, kampüs içinde ve online etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirterek, kulübün genel olarak organ bağışı naklindeki güncel bilgileri, üyeleri ile herkese sunmaya çalıştığını aktardı.

"Türkiye'de her organ bağışından 8'i aile reddine takılıyor"

Dağıttıkları maskelerle insanlarda organ nakline duyarlılık oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Yenisoy, "Çünkü kritik anda, beyin ölümü gerçekleştiği haberinin yakınlarına verildiği anda o üzüntüyle insanlar bazı şeyleri göremeyebiliyor ve organ bağışçısı olsalar bile bazı gerekçelerle aile reddi dediğimiz şey oluyor. Türkiye'de her organ bağışından 8'i aile reddine takılıyor ve maalesef bu organlar toprak altında kalabiliyor. Bu etkinliklerle insanların organ bağışlamaktaki kararsızlıklarına etki yaratmak peşindeyiz."

Yenisoy, Dünya Sağlık Örgütünün 2050 tahminlerinde hipertansiyon ve diyabet gibi hastalıkların artacağına işaret ettiğini belirterek, bu nedenle organ nakli bekleyen hasta sayısının da artacağını dile getirdi.

"Organ nakli beklerken sessiz sedasız hayatını kaybedenlerin sesini duyurmaya çalıştık"

Etkinlik kapsamında hastanede ve cuma namazı çıkışlarında maske dağıttıklarını ifade eden Yenisoy, "Etkinliklerimiz ile organ nakli beklerken sessiz sedasız hayatını kaybedenlerin seslerini duyurmaya çalıştık, dağıttığımız maskelerle fotoğraf çekilip sosyal medya hesaplarından etkileşimde bulunduk ve bunların toplumsal ödev olduğunu hissetsinler istedik. Daha sonra organ nakli olmuş, yani hayatta ikinci şans verilmiş insanlarla röportaj yapıp videoya çektik." diye konuştu.

Yenisoy, görüştükleri hastaların, organ naklinin önemini başlarına gelmeden anlamadıklarını vurgulayarak, organ naklinin, sağlıkçıların yanı sıra dini ve hukuki açılardan, her yönden gerekli platformlarda anlatılması gerektiğini kaydetti.

Organ naklinin toplumsal sorun olduğunu dile getiren Yenisoy, "En azından toplumdaki sessiz sedasız yitip giden insanlara umut olalım, insanların umutları solmasın." dedi.

Kulübün Kurucu Başkanı Yiğit Serdar Şimşek de kulübün, Doğu Anadolu'daki düşük organ bağışı oranlarını artırmak ve meslektaşlarının bu konudaki bilgisini pekiştirmek için yaklaşık 3 yıl önce Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gürkan Öztürk ile hayata geçirildiğini söyledi.

Düzenledikleri ulusal kongre ile meslektaşlarının ve toplumun organ nakli konusundaki bilgi yetersizliğini gidermeye çalıştıklarını aktaran Şimşek, "Geçen yıl 400'e yakın bağışçı topladık. Bu sene de pandemi dolayısıyla 55'e yakın bağış topladık." dedi.

"Organ bağışıyla bir kişi 8 kişiye hayat verebiliyor, can olabiliyor"

Kulüp üyelerinden Tıp Fakültesi öğrencisi Elif Naz Demir ise etkinliklerle amaçlarının, sadece bağış toplamak olmadığını belirterek, bu konuda farkındalık yaratmak istediklerini ifade etti.

Organ bağışı hakkında çok fazla bilinmezlik ve yanlış bilineler olduğunu anlatan Demir, "Organ bağışını tamamıyla anlamış kişinin organ bağışlamaması için hiçbir sebep yok. Çünkü organ bağışı hayat kurtarıyor, bundan daha güzel doğru yok. Sağlıklı halimizle hastaları anlamak zor, en azından empati kurabiliriz. Organ bağışıyla bir kişi 8 kişiye hayat verebiliyor, can olabiliyor. Organlarımızı toprak etmeyelim, can olalım." diye konuştu.

Tıp Fakültesi, Organ Bağışı, Organ Nakli, organ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Geleceğin doktorları salgın sürecinde organ nakline maske ve videoyla dikkati çektiler - Son Dakika


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