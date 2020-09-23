Hakkari'de Kovid-19 tedbirleri denetimleri sıkılaştırıldı - Son Dakika

Hakkari'de, İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri artırıldı.

Valilik öncülüğünde, ilgili kurumların katılımıyla kent genelinde yapılan Kovid-19 tedbirlerine ilişkin çalışma ve denetimler sürüyor.

Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve kurum amirlerinin katılımıyla kent merkezinde denetim gerçekleştirildi.

Denetimde Çevre Yolu, Cumhuriyet ve Bulvar caddelerinde esnaf ve vatandaşlar, maske kullanımı, sosyal mesafe ile hijyen kuralları konusunda uyarıldı, vatandaşlara maske dağıtıldı.