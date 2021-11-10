Yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Kale Mahallesi'nde ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine İskenderun Orman İşletme Müdürlüğünce bölgeye helikopter ve 2 arazöz sevk edildi.
Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı belirlenen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: AA
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