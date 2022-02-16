İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir apartmanın önünde çıkan kavga güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Yakuplu Mahallesi'nde, 13 Şubat'ta, otomobilinde oturan 1 kişi apartmandan çıkan 4 kişi ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışan kişileri emniyete götürdü.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kavga anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.