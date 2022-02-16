Üye Girişi
Son dakika haberi | İstanbul'da apartman önünde çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Son dakika haberi | İstanbul'da apartman önünde çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı

16.02.2022 11:17
Son dakika haberi | İstanbul'da apartman önünde çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir apartmanın önünde çıkan kavga güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir apartmanın önünde çıkan kavga güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Yakuplu Mahallesi'nde, 13 Şubat'ta, otomobilinde oturan 1 kişi apartmandan çıkan 4 kişi ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışan kişileri emniyete götürdü.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kavga anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

YORUMLAR
500

Beylikdüzü, İstanbul, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İstanbul'da apartman önünde çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:15 Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge toplantısı öncesi mesaj: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
11:12 Dünya yıldızları Messi ve Ronaldo'nun aynı anda yaşadığı olay tesadüfle açıklanamaz
11:04 Gülşen'e "Edepli ol" demişti! Gencebay'ın 7 yıl önce Hülya Avşar'ın kalçasına attığı tokat yeniden hatırlandı
09:20 Kebapçıda motokurye olarak işe başlamıştı: İkinci siparişinde motosikleti çaldı
10:57 16 Şubat 2022 Çarşamba gününe yükselişle başlayan dolar 13,62 liradan işlem görüyor
10:11 Sureyi talihsiz Amar bebek, son nefesini annesinin koynunda verdi!
10:48 Halasının ölüm haberini muhabirden duyan Bülent Ersoy, şaşkına döndü
10:44 Henüz 4 aylıktı, kemikleri kırıldı, vücudunda sigara söndürüldü! Yağmur bebeğin ölümünden kim sorumlu?
23:37 Genç kadın, "Yoruldum" notu bırakarak 23.kattan atladı
10:39 Camiye gelen elektrik faturasına imamdan esprili yanıt: Bundan sonra hiç kimse bana 'Sizin camiden elektrik alamıyorum' demesin
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 11:22:55. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | İstanbul'da apartman önünde çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement