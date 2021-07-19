Son dakika haberi | İznik Gölü'nde bulunan sütun başlığı müze yetkililerine teslim edildi

Son dakika haber: Bursa'da serinlemek için İznik Gölü'ne bir kişi, tarihi eser olduğu tahmin edilen sütun başlığı buldu.

Bursa'da serinlemek için İznik Gölü'ne bir kişi, tarihi eser olduğu tahmin edilen sütun başlığı buldu. Atiye Sapağı mevkisinden göle giren Kemal Yüksel, suyun içinde işlemeli sütun başlığını fark edince durumu jandarmaya ve İznik Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Bölgede jandarma ekipleriyle çalışma başlatan müze yetkilileri, sudan çıkardıkları eseri incelenmek üzere götürdü. Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailesiyle kamp yapmak için geldiği alanda gölde yüzerken suyun içinde sütün başlığını görünce ekiplere haber verdiğini ifade etti.

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