Son dakika haberi: Kahta'da ev yangını - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Yavuz Selim Mahallesi Filistin Caddesi üzerinde bulunan İbrahim Çınar'a ait 9 katlı apartmanın son katındaki dairede yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı.

Evde hasar oluştu.

Daire sahibi İbrahim Çınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, evinin kullanılamaz hale geldiğini belirterek, "Çok şükür ölü, yaralı yok. Tek tesellim yangının diğer dairelere sirayet etmemesi." dedi.