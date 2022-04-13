Son dakika haberi... Kerkük'te DEAŞ operasyonunda 3 terörist yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Kerkük'te DEAŞ operasyonunda 3 terörist yakalandı

13.04.2022 00:14
Son dakika haberi... Kerkük'te DEAŞ operasyonunda 3 terörist yakalandı

Bir son dakika haberine göre Irak Federal Polis güçlerinin Kerkük kentinin güneyinde başlattığı operasyonda terör örgütü DEAŞ'a mensup 3 militanın ele geçirildiği belirtildi.

Irak Federal Polis güçlerinin Kerkük kentinin güneyinde başlattığı operasyonda terör örgütü DEAŞ'a mensup 3 militanın ele geçirildiği belirtildi.

Kerkük Operasyonlar Komutanlığı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, bir ihbarın değerlendirilmesi üzerine kentin güneyindeki Havice ilçesi ve Rıyad nahiyesinde birer adrese eş zamanlı baskın düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, baskın sonucu Havice ilçesinin Askeri semtinde 1, Rıyad nahiyesindeki baskında 2 teröristin yakalandığı aktarıldı.

Teröristlerin, sorguda ramazanda eylem hazırlığında olduklarını itiraf ettikleri belirtilen açıklamada, resmi işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildikleri ifade edildi.

DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yılı aşkın zaman geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

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Kerkük, Terör, Irak, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kerkük'te DEAŞ operasyonunda 3 terörist yakalandı - Son Dakika


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