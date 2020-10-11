Son dakika haberi... Kocaeli'de yağmur suyu ile dolan yol çalışmasına böyle düştü - Son Dakika

Son dakika haberi... Kocaeli'de yağmur suyu ile dolan yol çalışmasına böyle düştü

11.10.2020 00:57
Son dakika haberi... Kocaeli'de yağmur suyu ile dolan yol çalışmasına böyle düştü, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yağmur suyu ile dolan yol çalışması alanını fark etmeyen şahıs, adımını atar atmaz boyuna kadar suya battı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yağmur suyu ile dolan yol çalışması alanını fark etmeyen şahıs, adımını atar atmaz boyuna kadar suya battı. Can havliyle sudan çıkan şahsın düşme anı ise amatör kameralara yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi D-130 karayolunda devam eden köprülü kavşak çalışmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D-130 karayolu Karamürsel Alp Anıt Mezarı önünde yoldan karşıya geçmeye çalışan vatandaşlar aniden bastıran yağmura yakalandı. Araçların arasından karşıya geçmeye çalışan bir şahıs ise yağmur suyu ile dolan yol çalışması alanını fark etmeyerek boyuna kadar suya battı. Can havliyle sudan çıkan şahsın suya düşme anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Görüntülerde yoldan geçmeye çalışan bir şahıs bir yandan ıslanmamak için elindeki çanta ile başını kapatırken bir yandan da seyir halindeki araçları kolluyor. Araçların gelmediğini gören şahıs, adımını atar atmaz yağmur suyu ile dolan çalışma alanına düşüyor. Boyuna kadar suya gömülen şahıs, olayın şoku ile aniden sudan çıkıyor. O anları görüntüleyen vatandaşlar ise bir süre güldükten sonra diğer yayaları uyararak karşıya geçmemeleri için bağırıyor. - KOCAELİ

Yol Çalışması, Karamürsel, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Kocaeli'de yağmur suyu ile dolan yol çalışmasına böyle düştü - Son Dakika

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