Son dakika haberi... Manisa'da uçuş sırasında düşen paraşütçüler hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Manisa'da uçuş sırasında düşen paraşütçüler hastaneye kaldırıldı

08.05.2022 17:38
Son dakika haberi... Manisa'da uçuş sırasında düşen paraşütçüler hastaneye kaldırıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yamaç paraşütü yaptıkları sırada teknik bir arıza nedeniyle düşen 2 paraşütçü hastaneye kaldırılırken, paraşütçülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yamaç paraşütü yaptıkları sırada teknik bir arıza nedeniyle düşen 2 paraşütçü hastaneye kaldırılırken, paraşütçülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Saruhanlı'nın Çınaroba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yamaç paraşütü yapmak amacıyla havalanan paraşüt pilotu C.G. ile yolcu olarak bulunan E.Y., uçuş sırasında yaşanan teknik arızadan dolayı düştü. Diğer paraşütçülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan paraşütçüler daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Saruhanlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan pilot C.G. ile yolcu olarak bulunan E.Y.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Son dakika haberi... Manisa'da uçuş sırasında düşen paraşütçüler hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi... Manisa'da uçuş sırasında düşen paraşütçüler hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi... Manisa'da uçuş sırasında düşen paraşütçüler hastaneye kaldırıldı

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Saruhanlı, Çınaroba, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Manisa'da uçuş sırasında düşen paraşütçüler hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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