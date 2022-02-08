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Son dakika haberi... Muğla'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü, kocası hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son dakika haberi... Muğla'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü, kocası hastaneye kaldırıldı

08.02.2022 17:46
Son dakika haberi... Muğla'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü, kocası hastaneye kaldırıldı

Son dakika gündem haberi: Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti, eşi ise hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti, eşi ise hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy Mahallesi'nde yaşayan Nural (57) ve Süllü Ünsal'a (61) uzun süre ulaşamayan yakınları, eve gittiklerinde çifti yataklarında hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Nural Ünsal'ın gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gazdan etkilenen eşi Süllü Ünsal ise Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi aynı hastanenin morguna götürüldü.

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Seydikemer, Kadıköy, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Muğla'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü, kocası hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Muğla'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü, kocası hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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