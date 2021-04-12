Son dakika haberi! ŞANLIURFA'NIN KURTULUŞ FİNALİ, MEHTERANLA SON BULDU - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü kutlamaları, finali Jandarma Genel Komutanlığının mehteran birliğinin konseri ve ışık gösterisi ile son buldu.

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü münasebeti ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından çok çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kutlamaların son gününde, Jandarma Genel Komutanlığı mehteran birliği tarafından Balıklıgöl'deki amfi alanında konser düzenlendi. Marşların yankılandığı balıklıgölde vatandaşlar mehteran takımını ilgiyle izledi.

Gecede vatandaşlara seslenen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise 'Şanlıurfa'nın ve Şanlıurfalıların zaferinin 101. yıldönümü kutlu olsun. 3 güne yayılan dolu dolu etkinliklerle dedelerimizin fedakarlıklarını ve ortaya koydukları cesareti hatırlatmak ve anmak için dolu dolu etkinlikler gerçekleşti. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen bütün ekibe teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

Şanlıurfalıların kurtuluş gününü kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 'Bu güzel gecede beraberiz. Bundan 101 yıl önce binlerce kilometre öteden Fransızlar Şanlıurfa'ya gelmişlerdi ama sizler sizlerin dedesi onlara burayı mezar ettiler. Mehteran takımımız bizleri geçmişe götürdü, geçmişi ve dedelerimizi, koca yürekli insanları minnetle anıyoruz ve yine dünyaya mesaj veriyoruz, biz Şanlıurfalılar hürriyetlerine düşkün insanlarız binlerce yıl hür yaşadık ve hür yaşamaya devam edeceğiz. Kimse bizim medeniyetimizi, yaşayışımızı ve hayat tarzımızı değiştirmeyi denemesin, kimse bu topraklara göz dikmesin, bu topraklar için harekete geçmesin çünkü burada Şanlıurfalılar var' şeklinde konuştu.

Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte son olarak tarihi Urfa Kalesinde ışıklı lazer gösterisinin yapılmasıyla kurtuluş etkinlikleri son buldu. Programa Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve eşi Betül Beyazgül, Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal ve vatandaşlar katıldı.