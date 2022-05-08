Son dakika haberi! ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ, YOZGAT'TA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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Son dakika haberi! ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ, YOZGAT'TA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

08.05.2022 10:27

Son dakika gelişmesine göre ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobille askeri aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanarak hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar (27), Yozgat'ın Yerköy ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobille askeri aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanarak hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar (27), Yozgat'ın Yerköy ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kozan'da 9 Nisan'da otomobille jandarma devriye aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin ve Uzman Çavuş Yusuf Avan şehit oldu, Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar ile birlikte 3 asker yaralandı. Yaralılardan 2'si tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 1 aydır Adana Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda olan Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, gece saatlerinde şehit oldu.

Şehit Dündar'ın cenazesi, Adana İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından helikopterle memleketi Yozgat'ın Yerköy ilçesine getirildi. Dündar için ilçedeki Molla Hüsrev Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, Yozgat Valisi Ziya Polat, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze töreninde şehidin annesi Sultan Dündar ve eşi Kübra Dündar'ın da aralarında bulunduğu yakınları, Türk bayrağına sarılı tabutun başında gözyaşı döktü. Kübra Dündar, tören boyunca eşinin fotoğrafını elinde taşıdı. Şehidin cenazesi, ikindi namazının ardından İl Müftüsü Ali Gülden tarafından kıldırılan cenaze namazından sonra Yerköy şehitliğinde toprağa verildi. (DHA)

Son dakika haberi! ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ, YOZGAT'TA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haberi! ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ, YOZGAT'TA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haberi! ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ, YOZGAT'TA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haberi! ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ, YOZGAT'TA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ, YOZGAT'TA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ, YOZGAT'TA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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