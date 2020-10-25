Son dakika haberi... Sel suları, fay hattında 3 metrelik dev yarıklar oluşturdu - Son Dakika

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, geçen 18 Ekim'de siddetli yağışın ardından meydana gelen sel, fay hattının üzerinde kurulu üzüm bağlarında devasa yarık ve çukurların oluşmasına neden oldu. İlçe halkı, önlem alınması için yetkililere çağrıda bulundu.

Sarıgöl'de geçen 18 Ekim'de yağan şiddetli yağmur ve dolu sele neden oldu. Hareketli fay hattına giren binlerce metreküp sel suyu, fay hattının üzerinde kurulu üzüm bağlarında devasa çukur ve yarıkların oluşmasına neden oldu. Aşağı Koçaklar Mahallesi'ndeki bağlarda yarıklar yer yer 3 metre derinliğe ulaşırken, bu durum mahalle sakinlerini de tedirgin etti. Vatandaşlar, önlem alınması için yetkililere çağrıda bulundu.