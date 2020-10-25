Son dakika haberi... Sel suları, fay hattında 3 metrelik dev yarıklar oluşturdu - Son Dakika

Son dakika haberi... Sel suları, fay hattında 3 metrelik dev yarıklar oluşturdu

25.10.2020 10:42
Son dakika haberi... Sel suları, fay hattında 3 metrelik dev yarıklar oluşturdu, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, geçen 18 Ekim'de siddetli yağışın ardından meydana gelen sel, fay hattının üzerinde kurulu üzüm bağlarında devasa yarık ve çukurların oluşmasına neden oldu.

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, geçen 18 Ekim'de siddetli yağışın ardından meydana gelen sel, fay hattının üzerinde kurulu üzüm bağlarında devasa yarık ve çukurların oluşmasına neden oldu. İlçe halkı, önlem alınması için yetkililere çağrıda bulundu.

Sarıgöl'de geçen 18 Ekim'de yağan şiddetli yağmur ve dolu sele neden oldu. Hareketli fay hattına giren binlerce metreküp sel suyu, fay hattının üzerinde kurulu üzüm bağlarında devasa çukur ve yarıkların oluşmasına neden oldu. Aşağı Koçaklar Mahallesi'ndeki bağlarda yarıklar yer yer 3 metre derinliğe ulaşırken, bu durum mahalle sakinlerini de tedirgin etti. Vatandaşlar, önlem alınması için yetkililere çağrıda bulundu.

Yağışın kısa sürmesiyle facianın eşiğinden döndüklerini aktaran Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "18 Ekim'de yağan aşırı yağmur ve doludan dolayı fay hattımız tamamen açıldı. 3 metre derinliğinde yarık oluştu. Bu yarık 7 kilometre, aşağıya doğru devam ediyor. Yağmur Allah'tan kısa sürdü. 10 saat falan sürseydi, Sarıgöl ovası 100 metre boyunca açılacaktı. Fay kırıla da bilirdi. Belki bu fay hattına binlerce litre su gitti. İçerisine girdim ve metre ile ölçtüm. 3 metrelik derinlik var" diye konuştu. 'KORKUYORUZ'Yarıkların oluştuğu bağların bulunduğu Aşağı Koçaklar Mahallesi'nde yaşayan Ercan Akdeniz, "Fay hattı kırığı 1969 depreminden sonra oynamaya başladı. Şu an halkımız tedirgin. Bu kırığı ve çukurları görmeyen vatandaşlarımız var. Gördükleri vakit, ürkecek, korkacak daha fazla panik artacak. Burada halk sağlığı için profesyonel bir çalışma yapılması lazım. Verimli bir arazideyiz, bu toprakları kaybetmek istemiyoruz. Bu tehlike için önlem alınmasını istiyoruz. Herkes tedirgin. Herkes zamanla evine korkar hale gelecek. Yağmur biraz daha yağsa tehlike biraz daha büyüyecekti. Biz korkuyoruz. Destek istiyoruz" dedi.'KORKU İÇERİSİNDE YAŞIYORUZ'Dev yarıkların oluştuğu üzüm bağının sahibi Mustafa Uçar, "Bu çukurlar bizim bağda başladı. Bundan 8 yıl önce oluşan çukurları kapamak için toprak getirip dolduruyorduk. Bu sene 18 Ekim'de yağan sağanak yağmur, o çukurların içerisine girerek kilometrelerce ilerledi. Burada korku içerisinde yaşıyoruz. Çünkü traktörler gelirken acaba ova çöker mi başımıza bir şey gelir mi korkusu yaşıyoruz" diye konuştu.'FAY HATTI YILDA ORTALAMA 10 SANTİMETRE HAREKET ETMEKTEDİR 'Dokuz Eylül Üniversitesi'nde (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Sarıgöl fay hattının 1969 yılından beridir yıkıcı deprem üretmeden hareket ettiğini söyledi. Sözbilir, "Sarıgöl'de selden sonra meydana gelen kırık ve çatlaklar Sarıgöl fayı olarak bilinen Sarıgöl ilçesinin yerleşim yerinden geçen fay boyunca gerçekleşmektedir. Bu fay 1969 Alaşehir depreminin yüzey kırığına karşılık gelmekte ve o yıldan bu yana asismik olarak, yani yıkıcı deprem üretmeden hareket etmektedir. Yılda düşey yönde ortalama 10 santimetre hareket etmektedir. Bu hareket sırasında kuzey blok çökmekte güney blok ise yükselmektedir. DEÜ olarak, Sarıgöl fayını 2000 yılında haritaladık ve ortalama 50 metre genişliğindeki ve 7 kilometre uzunluğundaki fay hattının yapılaşmaya kapatılmasını önermiştik. 2010 yılında fay hattı afete maruz bölge olarak kabul edildi ve bu hat içinde kalan yaklaşık 100 binanın zamanla boşaltılması kararı alınmıştı. Bu tür faylar üzerindeki hareket sürekli olup üzerinde herhangi bir yapının uzun sure ayakta kalma şansı yoktur. Simdi bu aşamada sel suyu fay boyunca yeraltına inmiş oldu. Yeraltı su seviyesinde belli bir düşüm gerçekleştiğinde yüzeyde fay boyunca çökme ve göçmelerin oluşma durumu olacaktır. Burada önemli olan şey bir sonraki aşırı yağışlardan önce fay hattı boyunca gereken önlemleri alıp, sel suyunun fay hattı boyunca derine gitmesini engelleyen bir drenaj mekanizmasının yapılmasıdır" diye konuştu.

Son dakika haberi... Sel suları, fay hattında 3 metrelik dev yarıklar oluşturdu
Son dakika haberi... Sel suları, fay hattında 3 metrelik dev yarıklar oluşturdu
Son dakika haberi... Sel suları, fay hattında 3 metrelik dev yarıklar oluşturdu
Son dakika haberi... Sel suları, fay hattında 3 metrelik dev yarıklar oluşturdu
Son dakika haberi... Sel suları, fay hattında 3 metrelik dev yarıklar oluşturdu
Son dakika haberi... Sel suları, fay hattında 3 metrelik dev yarıklar oluşturdu
Son dakika haberi... Sel suları, fay hattında 3 metrelik dev yarıklar oluşturdu
Son dakika haberi... Sel suları, fay hattında 3 metrelik dev yarıklar oluşturdu
Son dakika haberi... Sel suları, fay hattında 3 metrelik dev yarıklar oluşturdu
Son dakika haberi... Sel suları, fay hattında 3 metrelik dev yarıklar oluşturdu
Son dakika haberi... Sel suları, fay hattında 3 metrelik dev yarıklar oluşturdu
Son dakika haberi... Sel suları, fay hattında 3 metrelik dev yarıklar oluşturdu
Son dakika haberi... Sel suları, fay hattında 3 metrelik dev yarıklar oluşturdu
Son dakika haberi... Sel suları, fay hattında 3 metrelik dev yarıklar oluşturdu
Son dakika haberi... Sel suları, fay hattında 3 metrelik dev yarıklar oluşturdu

Fay Hattı, Sarıgöl, Ekim, Sel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Sel suları, fay hattında 3 metrelik dev yarıklar oluşturdu - Son Dakika

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