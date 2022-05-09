Şişli'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 5 zanlı adliyede - Son Dakika

Şişli'deki eğlence mekanının önünde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 25 Mart'ta Esentepe Mahallesi'ndeki eğlence mekanının önünde işletmeci Gıyaseddin G'nin (40) hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili çalışma yürüttü.

Yapılan araştırmada işletme çalışanlarının, olay günü mekanda eğlenen 5 kişilik gruba başka masadaki kadına tacizde bulundukları iddiasıyla müdahale ettiği ve çalışanlarla bu grup arasında tartışma yaşandığı anlaşıldı.

Mekandan uzaklaştırılan grubun daha sonra geri döndüğü ve iş yerinin önünde çalışanlarla yeniden tartışmaya başladıkları, o sırada gruptaki kişinin silahla çalışanlara ateş açtığı, işletmeci Gıyaseddin G'nin vücuduna isabet eden mermilerle hayatını kaybettiği belirlendi.

Kavgaya karışan 5 şüpheli yakalandı

Çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ve saha araştırması yapan polis, olaya karıştıkları tespit edilen Doğukan K.K. (24), Mert P. (20), Dorukan K. (28), Toygun T. (32) ile İlker B'yi (21) 6-7 Mayıs'ta gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında Gıyaseddin G'nin ölümüne neden olan silahın Doğukan K.K. tarafından kullanıldığı belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.