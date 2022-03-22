Son dakika haberi: Son yağışlar Kuyucuk Gölü'nü doldurunca kuşlar evlerine döndü - Son Dakika

Kuruma tehlikesiyle yüz yüze kalan Kuyucuk Gölü'nün yüzde 60'ı son günlerdeki kar yağışıyla suyla dolunca göçmen kuşlar yeniden burada konaklamaya başladı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde yer alan ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinin birinci, Türkiye'nin ise 13. Ramsar Alanı olan Kuyucuk Gölü, yağışların azlığı, havanın kurak geçmesi ve yöredeki besicilerin hayvanlarının su ihtiyacını gölden karşılaması nedeniyle 2019 yılında tamamen kurudu.

Valiliğin öncülüğünde yürütülen sondaj çalışmasıyla su verilerek kuruması önlenmeye çalışılan kuş cenneti, tüm tedbirlere rağmen 2020 ile 2021 yılında da kurumaktan kurtulamadı.

Ramsar Sözleşmesi ile korunan göl, bu yıl bölgedeki yoğun kar yağışından olumlu etkilendi.

Kışın su seviyesi yükselmeye başlayan göl, ilkbaharın ilk ayı martta etkili olan yoğun kardan da büyük fayda sağladı.

Hem yağışlar hem de sondajla sağlanan su ile su seviyesi her geçen gün artan Kuyucuk, yeniden göçmen kuşları ağırlamaya başladı.

Kuşların Afrika-Avrasya göç yolu üzerinde bulunması dolayısıyla birçok kuş türünün konaklama ve dinlenme alanı olan gölde, doğa koruma görevlilerince geçen hafta yapılan sayımda 11 türden 500 göçmen kuş tespit edildi.

Karların erimesi ve ilkbahar yağışları ile tamamen dolması beklenen göldeki yükselme kuşların yanı sıra doğa bilimcilerini de sevindirdi.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, ilkbaharda hiç beklemedikleri kadar karın Kuyucuk Gölü'ne yağdığını söyledi.

Martın sonuna yaklaşıldığına işaret ederek son günlerdeki yoğun kardan gölün de nasibini en iyi şekilde aldığını anlatan Çoban, "Kuyucuk Gölü, kuş göç döneminin başlamasıyla eski günlerine dönmeye bir adım daha yaklaştı. Geçen hafta yaptığımız gözlemde gölde 11 türden 500 kuş vardı." dedi.

Karlar eridiğinde tamamen suyla dolacak

Çoban, daha önce yapılan kanallar aracılığıyla göle gelen suların kesildiğini ve bunların akışının tekrar sağlanacağını dile getirerek, "Göldeki su miktarı artıyor, bu seneki kar yağışının ve yağmur sularının etkisiyle biraz daha artacak. Gölün kurtarılması ve daha fazla su gitmesi için Kars Valiliğiyle yaptığımız göletlerin yıkılması projesi devam ediyor. Bu yıl da 2 su göletin yıkılması planlanıyor. Bunun için de valilikçe gerekli kararlar alındı. Nisan ayı itibarıyla gölü besleyen su kanallarının da önü açılarak daha fazla su gelmesi sağlanacak." diye konuştu.

Gölün bir anda kurumadığına dikkati çeken Çoban, "Kuyucuk bir yılda kurumadı, bir süreç sonucu kurudu. O süreçte maalesef duruma müdahale edemedik ama son 2 yıldır insan eliyle oluşturulan sorunları tamamıyla ortadan kaldırmaya odaklandık. Gölün yüzde 60'ı suyla kaplandı, biz de göle can suyu vermeye devam ediyoruz. İnanıyoruz ki karlar eridiği zaman göldeki su seviyesi bu yıl yüzde yüze ulaşacak." ifadelerini kullandı.

"Yer altı sularını kirletmeyin" uyarısı

Çoban, 22 Mart'ın Dünya Su Günü olduğuna vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Dünya Su Günü, suyun ne kadar önemli olduğunu bize hatırlatıyor. Bu yıl Dünya Su Günü'nün teması yer altı suları. Dünyadaki yer altı sularının yüzde 50'si içme suyu olarak, yüzde 40'a yakını tarım sulaması, geriye kalan kısmı da sanayi üretiminde kullanılıyor. Dünyada temiz suya ulaşamayan insanların en önemli kaynaklarından biri yer altı suları. Yer altı sularının temizliği yer üstünden geçiyor. Kuyucuk gibi göllerin su kalitesini iyi tutmamız gerekiyor. Bunun için de hepimize görev düşüyor. Kullandığımız bütün atıkları ve tüm kanalizasyon sistemlerimizi yer altı sularını kirletmemek üzere dizayn etmemiz gerekiyor."