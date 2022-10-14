Son dakika haberi! Terör firarisi Kuşadası'nda yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Terör firarisi Kuşadası'nda yakalandı

14.10.2022 09:54
Son dakika haberi! Terör firarisi Kuşadası'nda yakalandı

Son dakika haber: Aydın'ın Kuşadası ilçesinde silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör suçlarının işlenmesine engel olmak ve bu suçları işleyen terör örgütleri mensuplarını tespit etmek amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalar çerçevesinde "PKK/KCK/ YPG silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan V.A isimli şahıs Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı. - AYDIN

YORUMLAR
500
Jandarma ekiplerinin yabancı uyruklu şahıslara yönelik denetimleri sürüyor Jandarma ekiplerinin yabancı uyruklu şahıslara yönelik denetimleri sürüyor Aydın 3. sayfa: Aydın'da 34 düzensiz göçmen kurtarıldı Aydın 3. sayfa: Aydın'da 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: İHA

Kuşadası, Jandarma, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Terör firarisi Kuşadası'nda yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:34 Brezilyalı yıldız Neymar'ın başı yolsuzlukla belada! 5 yıl hapsi isteniyor
16:03 İngiltere Maliye Bakanı'nın görevine son verildi
15:59 8 aydır Ukrayna ile savaşta olan Rusya lideri Putin: Ukrayna'yı yok etme gibi bir hedefimiz yok, büyük saldırılara ihtiyaç yok
15:51 Güel oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın ablası görenleri şaşkına çeviriyor
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini eleştirdi: Bay Kemal sen ancak turistik seyahat yaparsın
15:41 18 kilo altını olduğunu söyleyerek gündem olan Kobra Murat gerçek mal varlığını açıkladı
15:35 Çevresinin dışladığı yıldız futbolcu Mbappe partisine gelene olana para verecek
15:18 Rusya-Ukrayna savaşına bir ülke daha katılıyor! Yüksek terör alarmı ilan edildi
15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi hakkında konuştu: Kapı herkese açık, rozetini bizzat grup toplantısında ben takacağım
15:01 Tekirdağ'da yolun ortasında kavgaya tutuşan 3 kadın, saç saça baş başa birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 16:53:05. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Terör firarisi Kuşadası'nda yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement