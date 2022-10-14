Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör suçlarının işlenmesine engel olmak ve bu suçları işleyen terör örgütleri mensuplarını tespit etmek amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalar çerçevesinde "PKK/KCK/ YPG silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan V.A isimli şahıs Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kuşadası, Jandarma, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi! Terör firarisi Kuşadası'nda yakalandı - Son Dakika

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