Son dakika haberleri... Van'da PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Van'da PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda mühimmat ele geçirildi

09.10.2020 22:18

Son dakika haberi: Van'da PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda mühimmat ele geçirildi Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 adet RPG-7 antitank roketatar mühimmatı, 3 adet roketatar mühimmatı sevk fişeği ele geçirildi.

Van'da PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda mühimmat ele geçirildi

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 adet RPG-7 antitank roketatar mühimmatı, 3 adet roketatar mühimmatı sevk fişeği ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla, Başkale ilçesi Barış Mahallesi kırsalında 8 Ekim 2020 tarihinde operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyon neticesinde; 3 adet RPG-7 antitank roketatar mühimmatı, 3 adet RPG-7 antitank roketatar mühimmatı sevk fişeği, 1 adet büyük telsiz ve bir miktar yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatlar olay yerinde imha edildi" denildi.

Son dakika haberleri... Van'da PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda mühimmat ele geçirildi
Son dakika haberleri... Van'da PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda mühimmat ele geçirildi
Son dakika haberleri... Van'da PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda mühimmat ele geçirildi
Son dakika haberleri... Van'da PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda mühimmat ele geçirildi
Son dakika haberleri... Van'da PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda mühimmat ele geçirildi

Başkale, Terör, PKK, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Van'da PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

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