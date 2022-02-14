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Son dakika haberleri | 21 yaşındaki genç kızın ölümüyle ilgili 2 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri | 21 yaşındaki genç kızın ölümüyle ilgili 2 gözaltı

14.02.2022 18:19
Son dakika haberleri | 21 yaşındaki genç kızın ölümüyle ilgili 2 gözaltı

Edinilen son dakika haberine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 21 yaşındaki genç kızın ölümüyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 21 yaşındaki genç kızın ölümüyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların genç kız rahatsızlandığı esnada evde bulunan arkadaşları olduğu öğrenildi.

Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Ödemiş ilçesine bağlı Bengisu Mahallesi'nde bir evde yaşandı. İddiaya göre Duygu Huriye Altınkaynak (21), bir anda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç kızın fenalaşmadan hemen önce uyuşturucu madde kullandığı öne sürülürken, genç kızın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İleri derecede şeker hastalığı olan Altınkaynak'ın 'uyuşturucu kullanmak' suçundan da poliste çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenildi. Olay öncesinde evde uyuşturucu kullandığı öne sürülen Duygu Huriye Altınkaynak'ın kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp'ta otopsi yapılacağı öğrenildi.

Duygu Huriye Altınkaynak'ın şüpheli ölümüyle ilgili genç kız fenalaştığı esnada evde bulunan arkadaşları T.K. ve R.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin ifadelerinde, Altınkaynak'ın fenalaştığı esnada ambulansı kendilerinin çağırdığını söyledikleri kaydedildi.

Ablası uyuşturucu satıcılığından tutuklanmış

Öte yandan genç kızın ablası R.A.'nın da 2 hafta önce gerçekleştirilen operasyonda durdurulan bir takside 123 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca ve 7 mermi ile yakalanarak tutuklandığı ortaya çıktı. - İZMİR

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Uyuşturucu, Adli Tıp, Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | 21 yaşındaki genç kızın ölümüyle ilgili 2 gözaltı - Son Dakika


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