Son dakika haberleri | ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 bin 597'ye yükseldi
27.11.2020 16:24
Edinilen son dakika haberine göre ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 269 bin 597'ye yükseldi.
ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 269 bin 597'ye yükseldi.
Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 269 bin 597 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 13 milyon 249 bin 447 kişiye ulaştı. Ülkede, 7 milyon 849 bin 718 kişinin iyileştiği ve 5 milyon 130 bin 132 de aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.
Son Dakika Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal? Bebeğine çamaşır suyu enjekte etmişti! Mahkemede dikkat çeken 'mektup' detayı Son Dakika! İçişleri Bakanlığı tutuklu Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'u görevden uzaklaştırdı Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Bahar Şahin diziden ayrıldı Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu Tarlada ölü bulunan yaşlı kadının kafasındaki yara, akıllara cinayet şüphesini getirdi Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar Lüks cipteki hesaplaşmada ölen 3 kişinin de tabancada parmak izi bulundu