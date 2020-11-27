ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 269 bin 597'ye yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 269 bin 597 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 13 milyon 249 bin 447 kişiye ulaştı. Ülkede, 7 milyon 849 bin 718 kişinin iyileştiği ve 5 milyon 130 bin 132 de aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.