Son dakika haberleri: Adnan Oktar organize suç örgütü davası - Son Dakika

Son dakika haberleri: Adnan Oktar organize suç örgütü davası

Son dakika haberine göre Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 76'sı tutuklu 238 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Son dakika haberleri: Adnan Oktar organize suç örgütü davası, System.String[]

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 76'sı tutuklu 238 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmaya aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın bulunduğu çok sayıda tutuklu sanık ile tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada daha önce ana dava dosyasıyla birleştirilen ek iddianamelere ilişkin savunma hazırlamak için süre isteyen tutuklu sanıklar Ayşegül Hüma Babuna ve Ceyda Ertüzün ile tutuksuz sanık avukat Eşref Nuri Yakışan'ın savunması alındı.

İlk iddianamede "örgüt üyeliği" suçundan haklarında dava açılan ancak dosyaya giren yeni bilgi ve belgeler ışığında "örgüt yöneticiği" suçundan haklarında ek iddianame düzenlenen Babuna ve Ertüzün tüm iddiaları reddetti.

Yargılama esnasında sanıklardan Mehmet Noyan Orcan'ın avukatı olan ancak ek iddianamede hakkında "örgüt üyeliği" ve "tehdit" suçundan dava açılan Eşref Nuri Yakışan sanık olarak yaptığı savunmada, örgüt bağını kabul etmediğini söyledi..

Çapraz sorgusunda müşteki avukatları tarafından, babasının A9 Tv'nin iftar programlarındaki fotoğrafları gösterilen sanık Yakışan, "Babama benziyor ama olmayabilir." dedi.

Yakışan, soru üzerine avukatlık mesleğine başlamadan önce İstanbul ve Amasya'da maddi karşılık beklemeden Adnan Oktar'ın kitaplarını dağıttığını ve Adnan Oktar'a hakaret eden kişilerden davacı olduğunu söyledi.

Bazı sanıklarla 2017 yılında HTS kayıtları tespit edilen Yakışan, bunun avukat-müvekkil ilişkisinden kaynaklı görüşmeler olduğunu savununca, bir müşteki avukatı, sanığa 2017 yılında henüz stajyer avukat olduğunu hatırlatarak görüşme içeriğini sordu.

Görüşme içeriklerini hatırlamadığını söyleyen Yakışan'a bu kez, sosyal medya hesabındaki Adnan Oktar'ı övücü paylaşımları sorulunca, sosyal medya hesabında bu tür paylaşımlar yaptığını hatırlamadığını, emniyetin koymuş olabileceğini öne sürdü.

Yakışan, müşteki avukatlarından Eser Çömlekçioğlu'na Adnan Oktar'ın selamını götürerek tehdit etmesindeki amacının ne olduğunun sorulması üzerine "Ben tehdit etmedim. Biz Anadoludakiler biri hakkında konuştuysak bunu selam olarak söyleriz. Adnan bey selam göndermedi. Avukat hanım kendi reklamını yapmak için bu iddiayı ortaya atıyor." yanıtını verdi.

Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam edilmek üzere 12 Ekim'e ertelendi.

İddianameden????

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede, sanıkların haricinde 26 kişi "mağdur", aralarında eski emniyet müdürü Adil Serdar Saçan'ın da bulunduğu 99 kişi ise "müşteki" sıfatıyla yer alıyor.?????????

Mağdur ve müştekilerin yanı sıra 23 tanık ve etkin pişmanlıktan yararlanan 25 kişinin beyanlarına yer verilen iddianamede, sanık Adnan Oktar'ın elebaşılığındaki silahlı suç örgütünün biri firari 13 yöneticisi bulunduğu anlatılıyor.???????

İddianamede, sanıklar hakkındaki suçlamalar şöyle: ???????? ?

"Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs etme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme, cinsel istismar, cinsel saldırı, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, şantaj, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, hakaret, 3628 sayılı Mal Varlığı Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'na muhalefet, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenilmesi ve kayda alınması, dolandırıcılık, tehdit, kişisel verilerin kaydedilmesi, kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme, 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, resmi belgede sahtecilik ve suçluyu kayırmak."?????????

İddianamede, örgüt elebaşı Adnan Oktar hakkında, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme", "terör örgütüne (FETÖ) üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek", "kasten öldürmeye teşebbüs", "5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet", "resmi belgeyi yok etmek", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli cinsel saldırı", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet", "eğitim öğretim hakkının engellenmesi", "eziyet etme", "şantaj", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "dolandırıcılık", "3628 sayılı Kanun'a muhalefet", "hakaret", "tehdit", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "suçluyu kayırma" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenilmesi ve kayda alınması" suçlarından toplam 420 yıldan 871 yıla kadar hapis cezası isteniyor.????

İddianamede, 11 müşteki-sanık hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası, diğer sanıklar hakkında benzer suçlardan hapis cezaları talep ediliyor.

Ek iddianame düzenlendi

Yargılama sürerken, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar ile ana davadan tutuklu bazı sanıkların da bulunduğu 18 kişi hakkında ek iddianame düzenlenmiş, iddianame ana dava dosyasıyla birleşmişti.

Ek iddianamede, 18 sanığın "nitelikli cinsel saldırı", "örgüt üyeliği", hürriyeti tahdit", "tehdit" ve örgüte yardım" suçlarından değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Zahit Şeyhanoğulları, Adnan Oktar, Muhalefet, Organize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 18:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Adnan Oktar organize suç örgütü davası - Son Dakika


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