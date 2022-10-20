Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan kazada hayatını kaybeden maden işçileri için Manisa'nın Soma ilçesinde anma programları düzenlendi.
Cengiz Topel Meydanı'nda Maden İşçileri Sendikası tarafından düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu ve lokma hayrı yapıldı.
Ege Linyitleri, Demir Export ile Yeni Anadolu Madencilik işletmelerinde de madenciler, şehit meslektaşları için saygı duruşunda bulundu. İşçiler, duaların ardından ocaklara girdi.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Amasra'daki maden kazasında hayatını kaybedenler, Soma'da anıldı - Son Dakika