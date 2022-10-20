Son dakika haberleri | Amasra'daki maden kazasında hayatını kaybedenler, Soma'da anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Amasra'daki maden kazasında hayatını kaybedenler, Soma'da anıldı

20.10.2022 13:48
Son dakika haberleri | Amasra'daki maden kazasında hayatını kaybedenler, Soma'da anıldı

Son dakika haber... Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan kazada hayatını kaybeden maden işçileri için Manisa'nın Soma ilçesinde anma programları düzenlendi.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan kazada hayatını kaybeden maden işçileri için Manisa'nın Soma ilçesinde anma programları düzenlendi.

Cengiz Topel Meydanı'nda Maden İşçileri Sendikası tarafından düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu ve lokma hayrı yapıldı.

Ege Linyitleri, Demir Export ile Yeni Anadolu Madencilik işletmelerinde de madenciler, şehit meslektaşları için saygı duruşunda bulundu. İşçiler, duaların ardından ocaklara girdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Bartın genel: Somalı madenciler Amasra'daki şehit meslektaş için saygı duruşunda bulundu Bartın genel: Somalı madenciler Amasra'daki şehit meslektaş için saygı duruşunda bulundu Son dakika haber | Dedesi ve amcaları gibi madencilik yaptı, patlamada hayatını kaybetti Son dakika haber | Dedesi ve amcaları gibi madencilik yaptı, patlamada hayatını kaybetti

Bartın, Amasra, Maden, Soma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Amasra'daki maden kazasında hayatını kaybedenler, Soma'da anıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:11 Shakira'nın yeni şarkısının klibi ve sözleri bomba etkisi yarattı! Kalbinin silahla vurulmasıyla Pique'ye gönderme yaptı
15:05 60 yaşındaki İlham Aliyev halter kaldırdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi
14:48 Kahramanmaraş, 4.5 büyüklüğündeki depremle sallandı
14:36 MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz: VAR açık ve net şekilde gözden kaçan ciddi hatanın peşindedir, daha doğru kararın peşinde değildir
14:11 TFF binasına saldıran şahıslar hakkında hazırlanan fezlekede 285 yıla kadar hapis cezası talep edildi
14:03 Merkez Bankası politika faizini 1,5 puan indirdi: Yüzde 12'den 10,5'e düştü
13:32 Kilosunu 100 bin liraya satılan bitki için dünyanın dört bir yanından Safranbolu'ya turist yağıyor
13:03 Türk Tabipleri Birliği'nin "TSK kimyasal silah kullanıyor" iddiasına MSB'den yanıt: Bu tür mühimmat, TSK envanterinde bulunmamaktadır
12:41 Güzel oyuncu Merve Oflaz'ın kasık dekolteli pantolonu sosyal medyada gündem oldu
14:22 26 yaşındaki İran asıllı Romina Pourmokhtari, İsveç'in en genç bakanı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 15:44:06. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Amasra'daki maden kazasında hayatını kaybedenler, Soma'da anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement