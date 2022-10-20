Ege Linyitleri, Demir Export ile Yeni Anadolu Madencilik işletmelerinde de madenciler, şehit meslektaşları için saygı duruşunda bulundu. İşçiler, duaların ardından ocaklara girdi.

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Son dakika haber | Dedesi ve amcaları gibi madencilik yaptı, patlamada hayatını kaybetti

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Amasra'daki maden kazasında hayatını kaybedenler, Soma'da anıldı - Son Dakika

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