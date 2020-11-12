Son dakika gündem: Kırklareli'nde sigara yasağı ve maske denetimi yapıldı - Son Dakika

Kırklareli'nde polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi, caddelerde sigara içenleri uyardı.

Kırklareli Valiliğince Kovid-19'un yayılımını önlemek için bugünden itibaren kentte trafiğe kapalı cadde ve sokaklar ile toplu taşıma araçlarının durakları gibi alanlarda sigara içilmesi yasaklandı.

Bu kapsamda polis ekipleri sigara ve maske denetimi yaptı.

Ekipler, özellikle vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile Cumhuriyet Caddesi'ndeki denetimde, sigara içilmesine izin vermedi, maskesi olmayanları uyardı.