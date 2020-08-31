Son dakika haberleri! AYDIN Plajdaki çöp kutularını denize atan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Plajdaki çöp kutularını denize atan kişi gözaltına alındı (3)

AKIL SAĞLIĞI KONTROL EDİLECEK

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sabah saatlerinde Kadınlar Denizi'ndeki şemsiye ve şezlonglara zarar verip, çöp kutularını denize atan Murat K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Murat K.'nın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının anlaşılması için savcılık tarafından hastane raporu istendiği öğrenildi.

ÇEVREYE KÜFÜRLER SAVURMUŞ

Kuşadası'nda yaşanan olaya, esnaf da sert tepki gösterdi. Görüntülerin Kuşadası'na yakışmadığını belirten market sahibi Nazif Ataeren, Ben Murat K. isimli şahsın yaptıklarını bizzat gördüm. Sabah dükkanımı açmak için geldiğimde bu kişi çöpleri ve şemsiyeleri denize atıyordu. Sonra görevliler gelince kaçmaya başladı. Denize girip şamandıralara kadar yüzdü. Yorulunca denizden çıkıp çevreye küfürler savurmaya başladı. Kadınlar Denizi esnafı olarak Kuşadası'nın böyle çirkin bir olayla anılması bizi çok üzdü dedi. Kadınlar Denizi'nde mısır satan Aydın Aslan ise, Kuşadası yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak geldiği bir tatil kenti. Bu davranışı yapan Murat K.'yi kınıyorum. Umarım gerekli cezayı alır diye konuştu.

HALKI TEST ETMİŞ

Bu arada Murat K.'nin polise verdiği ilk ifadesinde, Halkımızın ne kadar bilinçli olduğunu test etmek için bunu yaptım. Kesinlikle pişmanlık duymuyorum dediği öğrenildi.