Son dakika haberleri! Babasının kullandığı traktörün altında kalan 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

Geri manevra yapan traktörün altında kalan çocuk, ailesi ve çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Emin P, Aşağıulupınar Mahallesi'nde babası Bayram P'nin kayısı bahçesinde kullandığı traktörden düştü.

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