Bağcılar Belediyesi, dört dilde hazırladığı "savaşa dur de" notuyla çiçek dağıttı - Son Dakika
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Bağcılar Belediyesi, dört dilde hazırladığı "savaşa dur de" notuyla çiçek dağıttı

08.03.2022 15:34
Bağcılar Belediyesi, dört dilde hazırladığı "savaşa dur de" notuyla çiçek dağıttı

Bağcılar Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, üzerinde çeşitli dillerde "Kadınlar ve çocuklar ölmesin.

Bağcılar Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, üzerinde çeşitli dillerde "Kadınlar ve çocuklar ölmesin. Savaşa dur de" notu bulunan sardunya çiçekleri dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'daki savaş ortamında zorluk yaşayan kadın ve çocukların durumuna dikkati çekmek için Türkçe, İngilizce, Rusça ve Ukraynaca hazırlanan notlar, kadınlara dağıtılacak sardunya saksılarının üzerine yapıştırıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı ile Güneşli Meydanı'nda gerçekleştirilen çiçek dağıtımlarına Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Ayşe Şakar katıldı.

Etkinlikte 10 bin sardunya dağıtıldı.???????

Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, başta şehit anneleri ve savaşta hayatını kaybeden anneler olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

Çağırıcı, "Maalesef zulümlerin durması, kadınlarımızın ve çocuklarımızın yüzlerinin gülmesi gerekirken yine dünya üzerinde gözyaşı ve kan var. Dünyada hiçbir kadının ağlamadığı, gözyaşı dökmediği özellikle şiddete uğramadığı günleri diliyorum. Ukrayna'da yaşananları izliyoruz. İnşallah en kısa sürede son bulur. Bu savaşın, dünya üzerindeki son zulüm olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bağcılar Belediyesi, dört dilde hazırladığı savaşa dur de notuyla çiçek dağıttı
Bağcılar Belediyesi, dört dilde hazırladığı savaşa dur de notuyla çiçek dağıttı
Bağcılar Belediyesi, dört dilde hazırladığı savaşa dur de notuyla çiçek dağıttı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağcılar Belediyesi, dört dilde hazırladığı 'savaşa dur de' notuyla çiçek dağıttı - Son Dakika


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